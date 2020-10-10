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АНАЛИТИКА

Жизнь бизнеса в 2020 году в условиях карантина: основные тенденции развития бизнеса по отраслям

16:56 10.10.2020 |

Пресс-релизы

Жизнь бизнеса в 2020 году в условиях карантина

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и последующие карантинные меры затронули все сферы жизнедеятельности человека. Самоизоляция, внедрение дистанционного образования, ступор в коммуникациях, транспорте, производстве и многое другое. Но наиболее пострадал бизнес, который не приспособился к новым условиям рынка во время распространения вируса. Малый бизнес, основу которого составляют различного рода заведения, вроде небольших кафе, попал в очень трудную ситуацию.

 Невзирая на рост заболеваемости среди населения, предприниматели все же смогли немного поработать в теплый сезон. Но впереди еще осень-зима 2020 года и возможна новая волна коронавируса. Многие эксперты по-разному смотрят на будущее бизнеса. Нет единого взгляда по поводу вопроса: что лучше, свыкнуться со существованием вируса или продолжить загонять экономику в угол? 


Бизнес в 2020

Стандартный бизнес сам по себе дело рисковое и требующее взвешенного подхода. Открытие своего бизнеса во время пандемии рискованней вдвойне. Но все-таки интерес к этому процессу не исчезает. Наибольшей популярностью сегодня пользуются виды бизнеса, не требующие больших капиталовложений или малокапитальные проекты. Это работа или собственное дело, организованные дома: фриланс, онлайн-магазины, консультативные агентства.

Также это могут быть более востребованные те отрасли, которые обеспечивают нормальную жизнь человека во время карантина, например, служба доставки еды домой или робота такси, когда парализована сфера общественного транспорта. Очень актуальны и востребованы сферы медицины, в том числе психологическая поддержка, и обучения, особенно онлайн.

Основные тенденции развития бизнеса по отраслям

Службы доставки. Эта отрасль бизнеса переживает наибольший расцвет за время своего существования. Это относится как к службам доставки еды и продуктов, так и почты, которая обеспечивает всю онлайн-торговлю.

Онлайн-бизнес. С помощью интернета можно осуществлять продажи множества товаров: электроники, одежды, книг, антиквариата, продуктов питания, товаров для животных, товаров для детей, косметики или б/у вещей.

В последнее время очень популярной отраслью является продвижение в социальных сетях (SMM), с помощью которого можно раскручивать бренд товаров или услуг и получать за это деньги. Также в последние годы блогерство из хобби превратилось в настоящую профессию, позволяющую монетизировать свою страницу, зарабатывать на рекламе и аффилированном маркетинге. 

Онлайн-образование. Это очень большая и движущаяся вперед отрасль, которая включает в себя репетиторство, обучение языкам, узкоспециализированным темам и т.д. 

Гэмблинг. Сфера бизнеса, построенная на азартных играх в интернете, которая приносит очень большие доходы своим владельцам. Сегодня каждый второй человек в мире хочет иметь собственное казино прямо в кармане. Ставки, выигрыши, азарт – это то, что было всегда интересно человечеству. Конечно же, такой высокорисковый бизнес нужно вести очень осознанно с соблюдением правил социально ответственной игры.


Законодательство для бизнеса во время пандемии

Во время пандемии правительство делает шаги, чтобы помочь предпринимателям. Среди них: предоставление льгот в некоторых отраслях производства и медицинского обеспечения, отсрочка сроков уплаты налогов и смягчение налогового законодательства. Тем не менее, предпринимателям приходится приспосабливаться к новым условиям, обеспечивать весь персонал средствами защиты и следить, чтобы посетители также соблюдали карантинные меры предосторожности: не посещали заведение с температурой и другими признаками заболевания, носили маски или респираторы, пользовались перчатками и санитайзерами. Все это – дополнительная строка расходов бюджета бизнеса.

Как мы видим, пандемия очень сильно повлияла на бизнес. Пока что трудно оценивать все масштабы преобразований и подсчитывать ущерб, карантинные меры продолжают существовать, а эксперты ждут второй волны вируса. Таким образом, наряду со стандартными юридическими проблемами ведения бизнеса возникают и те, которые напрямую связанные с эпидемией. 

Компания ВигоЛекс готова к новым вызовам и может помочь бизнесу справиться с трудностями. Среди прочего, специалисты ВигоЛекс проконсультируют относительно оптимизации бизнес-процессов во время эпидемии COVID-19 и минимизации расходов компании из-за введения карантина; реструктуризации обязательств в связи с форс-мажором; взыскании задолженности во время форс-мажора; об избежании санкций за нарушение обязательств; получении сертификата ТПП о действии форс-мажора; особенностях уплаты налогов во время эпидемии и т.п.
 

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