Какие окна выбрать для дома или коттеджа

Если Вы владелец загородного дома или планируете построить коттедж, у Вас может возникнуть вопрос, какие окна лучше устанавливать в дом. Наверняка Вам захочется, чтобы такие окна были максимально большие и при этом имели хорошие показатели сохранения тепла.





В таком случае, Вам стоит обратить внимание на стеклопакеты с аргоном. Подробнее про преимущества данного стеклопакета расскажем ниже.

Стеклопакет с аргоном. Преимущества и особенности

Данный вид стеклопакета имеет большое преимущество по сравнению с обычными стеклопакетами. Дело в том, что межстекольное пространство заполняется специальным инертным газом аргоном. Аргон не имеет запаха, не токсичен, не оказывает негативного влияния на окружающую среду, не искажает цветопередачу, не горюч. Данный газ выступает в роли невидимого утеплителя. Даже в холодную погоду Вы можете прислонить руку к такому стеклу и почувствуете легкое тепло от окна. Стоит отметить, что аргон более эффективен в стеклопакете с энергосберегающим стеклом.

Производитель таких окон - компания "ОКНА МАРИУПОЛЯ" гарантирует, что затраты на отопление помещений с такими стеклопакетами снизятся на 10-15% по сравнению с обычными окнами. Вы можете купить такие окна в Мариуполе, посетив официальный сайт компании https://okna-mariupol.com.ua/.

А сейчас отметим основные преимущества стеклопакетов с аргоном:

1. Высокий уровень сохранения тепла

2. Более высокая шумоизоляция по сравнению со стандартными окнами

3. Защита от ультрафиолетового излучения

Конечно же, такие окна не самые дешевые, но и слишком дорогими их назвать тоже нельзя, учитывая ряд преимуществ. Данные окна обезопасят Вас от агрессивной внешней среды, и при этом дадут Вам возможность насладится видом за окном в любую погоду.

К тому же компания-производитель данных окон "ОКНА МАРИУПОЛЯ" дает гарантию на свои изделия и одну из лучших цен в Украине, так как собственное производство с максимально оптимизированным процессом производства на современном оборудовании, позволяют предложить клиентам максимальное качество и гарантию за разумную цену.

Надеемся, что данная статья была полезна для тех, кто ищет хорошие окна в свой дом. А если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к специалистам компании. Ссылка на их сайт указана выше. Спасибо за внимание.







