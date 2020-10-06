Что делают украинские интернет-магазины для привлечения клиентов: самые эффективные способы

Украинским интернет-магазинам приходится прилагать максимум усилий, чтобы успешно конкурировать с другими торговыми площадками, функционирующими в режиме онлайн.





Для привлечения потенциальных покупателей они используют самые разнообразные методы. Среди них:

реклама офлайн и онлайн,

супер предложения и акции,

бонусы для постоянных клиентов,

выгодные условия сотрудничества для бизнеса (например, опт или рассрочка на крупные партии товара).

Какие именно способы расширения целевой аудитории считаются самыми эффективными?



«Представительства» в социальных сетях

Чтобы понимать потребности покупателей, нужно быть с ними на одной волне. А поскольку легче всего поймать «вайб» аудитории именно в социальных сетях, популярные интернет-магазины и заводят свои официальные «представительства» на просторах:

Инстаграма,

Фейсбука,

Ютуба.

Например, интернет-магазин Cecotec.ua представлен на всех перечисленных выше площадках.



Акции

Самым эффективным способом привлечения новых клиентов все еще остается организация распродаж и акций. Снижение стоимости популярных товаров - алгоритм, который работает практически безотказно.

Пользователи готовы приходить в магазины, которые ассоциируются с приятными ценами, снова и снова.

Многие онлайн-магазины практикуют даже создание отдельных постоянно действующих разделов, в которых представлены акционные продукты.



Программы лояльности

Еще одной действенной методикой считается проведение тех маркетинговых мероприятий, которые мотивируют клиентов делать покупки в онлайн-магазинах повторно. Речь идет о программах лояльности с максимально привлекательными условиями, среди которых:

фиксированные скидки на весь ассортимент для зарегистрированных покупателей; бонусные баллы, которые можно использовать для полной или частичной оплаты товаров; рассылки и уведомления о старте акций и распродаж.

Качественное, но при этом ненавязчивое обслуживание

Виртуальные магазины также запускают открытые линии и онлайн-чаты, в которых при желании всегда можно получить бесплатную консультацию. При этом консультанты не отвлекают от процесса ознакомления с ассортиментом, но мгновенно реагируют на любые запросы (в рамках компетенции).



Подарки при покупке

Бесплатные презенты при покупке на определенную сумму - популярная практика, которая помогает оставить приятные впечатления в памяти покупателя.

Роль подарков могут выполнять мелкие гаджеты, сертификаты и различные услуги (например, бесплатный ремонт или монтаж).

Все перечисленные выше способы привлечения клиентуры характеризуются эффективностью. Именно поэтому ими и пользуются популярные и только набирающие известность в Украине онлайн-магазины.