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Что делают украинские интернет-магазины для привлечения клиентов: самые эффективные способы
12:35 05.10.2020 |
Украинским интернет-магазинам приходится прилагать максимум усилий, чтобы успешно конкурировать с другими торговыми площадками, функционирующими в режиме онлайн.
Для привлечения потенциальных покупателей они используют самые разнообразные методы. Среди них:
Какие именно способы расширения целевой аудитории считаются самыми
эффективными?
«Представительства» в социальных сетях
Чтобы понимать потребности покупателей, нужно быть с ними на одной волне. А поскольку легче всего поймать «вайб» аудитории именно в социальных сетях, популярные интернет-магазины и заводят свои официальные «представительства» на просторах:
Например, интернет-магазин Cecotec.ua представлен на всех перечисленных выше
площадках.
Акции
Самым эффективным способом привлечения новых клиентов все еще остается организация распродаж и акций. Снижение стоимости популярных товаров - алгоритм, который работает практически безотказно.
Пользователи готовы приходить в магазины, которые ассоциируются с приятными ценами, снова и снова.
Многие онлайн-магазины практикуют даже создание отдельных постоянно действующих разделов, в которых представлены акционные продукты.
Программы лояльности
Еще одной действенной методикой считается проведение тех маркетинговых мероприятий, которые мотивируют клиентов делать покупки в онлайн-магазинах повторно. Речь идет о программах лояльности с максимально привлекательными условиями, среди которых:
- фиксированные скидки на весь ассортимент для зарегистрированных покупателей;
- бонусные баллы, которые можно использовать для полной или частичной оплаты товаров;
- рассылки и уведомления о старте акций и распродаж.
Качественное, но при этом ненавязчивое обслуживание
Виртуальные магазины также запускают открытые линии и онлайн-чаты, в которых при желании всегда можно получить бесплатную консультацию. При этом консультанты не отвлекают от процесса ознакомления с ассортиментом, но мгновенно реагируют на любые запросы (в рамках компетенции).
Подарки при покупке
Бесплатные презенты при покупке на определенную сумму - популярная практика, которая помогает оставить приятные впечатления в памяти покупателя.
Роль подарков могут выполнять мелкие гаджеты, сертификаты и различные услуги (например, бесплатный ремонт или монтаж).
Все перечисленные выше способы привлечения клиентуры характеризуются эффективностью. Именно поэтому ими и пользуются популярные и только набирающие известность в Украине онлайн-магазины.
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