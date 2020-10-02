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7 полезных советов, как начать бизнес за границей
18:42 01.10.2020 |
Это несколько простых советов обязательно помогут Вам:
1. Изучаем целевую аудиторию. Самым важным моментом является изучение аудитории на зарубежном рынке. Этот аспект позволяет правильно понять ту группу лиц, которая больше всего заинтересована в Ваших услугах или продукции в конкретной стране. К примеру, рынок услуг в Азии существенно отличается от США и Канады, поэтому к данному вопросу следует подойти основательно и не спешить.
2. Правильно подбираем ресурсы. Следующим шагом является правильный подбор и изучение Ваших собственных ресурсов. Планируя открыть бизнес в одной из стран мира, Вы должны изучить особенности финансовых затрат и смоделировать штат работников или аутсорсеров для того, чтобы не вызвать задержек и излишних трат. Советуем изучить модель бизнеса в определенной стране, что позволит хотя бы приблизительно понять задачи и сравнить их с Вашими возможностями.
3. Локализация сайта. Создание мультиязычного веб сайта - это верный путь на рынок определенной страны. Учитывая то, что локализация является не просто переводом, а созданием уникального контента на языке требуемой страны, данная услуга является очень полезной для любого вида деятельности. Это позволит общаться с представителями страны, получать сообщения и представить Ваши услуги в сетевом сегменте разных стран мира.
4. Работа в области SEO. Как только создание Вашего сайта будет завершено, наступает самое время для оптимизации контента в поисковых системах. Работа специалиста в области SEO представляет собой продвижение и рекламу по ключевым запросам. Тем не менее, в данном вопросе следует всегда консультироваться с носителем языка для точного понимания всех маркетинговых ходов и избежания ошибок перевода.
5. Сотрудничество и социальные сети. Не менее важным моментом является сотрудничество с различными представителями страны в Вашей сфере деятельности. Пусть даже и не на контрактной или официальной основе, но подобные связи или обмен ссылками в социальных сетях позволят Вам более внимательно изучить методы работы в конкретной стране. К примеру, создание коротких роликов и презентаций на языке носителя даст возможность занять прочные позиции в таких странах, как Япония и Южная Корея.
6. Перевод юридических документов и инвестиции. Одним из важных моментов, который игнорируется многими из нас, - это качественный перевод всей юридической документации компании. Это очень важный аспект не только для работы в законном поле, но и для привлечения инвестиций. Важно помнить, что такой вид перевода необходимо выполнять только у сертифицированного переводчика. Советуем обратить внимание на обзоры Pick Writers, что позволит Вам выбрать качественные услуги именно под Ваш бизнес. Также, если у Вас есть описание продукции, не следует пренебрегать качественным переводом!
7. Понимание культурных особенностей страны и рынка. Наконец, Вы должны обратить внимание на особенности культуры, традиций и правил поведения в стране, где собираетесь начать свой бизнес. К примеру, арабские страны очень щепетильно относятся к социокультурному фактору. Можно даже сказать, что это часто играет ключевую роль в успехе бизнес соглашений. Именно поэтому не следует игнорировать данный момент, а аккуратно изучить все вопросы с представителем страны.
Как правильно выбрать страну для бизнеса?
Интернет и глобализация позволяют нам работать со всеми уголками планеты, поэтому Вы не должны фокусироваться на одной стране. В любом случае, сделайте первый шаг, изучайте возможности, и помните, что дорогу осилит идущий!
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