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Когда и зачем меняют тазобедренный сустав: консультация ортопеда
12:39 29.09.2020 |
Болевой синдром снимают противовоспалительными и обезболивающими средствами, но причина боли не устраняется. Сустав продолжает разрушаться из-за стирания хряща, поэтому консервативные методы лечения рано или поздно просто перестанут помогать.
Нужно ли сразу обращаться к ортопеду и какова стоимость замены тазобедренного сустава в Украине, мы спросили у экспертов Республиканского центра эндопротезирования.
Немного анатомии
Тазобедренный сустав соединяет бедра с костями таза. Он окружен мышцами, связками и хрящами. Это позволяет ему свободно двигаться, без хруста и боли, "как по маслу". Если речь идет о здоровом суставе, в нем роль амортизатора между костями выполняет хрящ. Он нужен, чтобы кости не соприкасались друг с другом.
В результате естественного износа, травмы, возраста и других факторов хрящевая ткань становится очень тонкой и перестает выполнять свою функцию - смягчать движение в суставе. Кости начинают тереться друг о друга, это вызывает сильные боли, заклинивание, скрежет, изменение походки. Больной начинает меньше ходить, минимизируя подвижность бедра, чем делает только хуже организму. Ведь от этого ослабевают мышцы и связки.
Эффективно ли удаление сустава?
Для кого-то стоимость эндопротезирования покажется высокой, и пациент рассматривает еще один вариант облегчения своего самочувствия - удаление сустава. Но такой способ лечения приведет к тому, что в области сустава уберется подвижность.
Если мы говорим о тазобедренном участке, это повлечет за собой ряд проблем. Да, ноющий участок будет удален. Но к новым условиям походки и телодвижений организм привыкает долго, в частности, позвоночник, на который и без того приходится большая нагрузка. Боль может перейти на спину, поясницу, колени.
Эндопротезирование тазобедренного сустава
Часто болезни (артрит, артроз, травмы) поражают и соседние суставы - колени. В таком случае оперативное лечение также необходимо. Хрящ истончается в коленной чашечке, где природная гибкость сустава не менее важна, чем в бедре. Поэтому с операцией лучше не затягивать, к тому же цена эндопротезирования коленного сустава ниже, чем тотальная замена сустава в бедре. Здесь меньше площадь поражения, и операция проходит быстрее.
"Но прежде чем принять решение о назначении радикального лечения, врач-ортопед должен убедиться, что помочь пациенту другими способами невозможно", - отметили в Центре эндопротезирования суставов.
Не стоит терпеть боли в суставах - запишитесь на прием к ортопеду. Рентген покажет, какая проблема возникла у вас и что вызывает болевые ощущения.
Для современной ортопедии эндопротезирование - простая и решаемая задача, а для вас - возможность поскорее вернуться к полноценной жизни.
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