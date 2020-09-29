Когда и зачем меняют тазобедренный сустав: консультация ортопеда

После 55 лет люди часто сталкиваются с болью в тазобедренном суставе. Она сопровождается сильным дискомфортом, невозможностью выровнять ногу, хромотой. Кто-то даже замечает, что одна нижняя конечность становится короче другой.





Болевой синдром снимают противовоспалительными и обезболивающими средствами, но причина боли не устраняется. Сустав продолжает разрушаться из-за стирания хряща, поэтому консервативные методы лечения рано или поздно просто перестанут помогать.

Нужно ли сразу обращаться к ортопеду и какова стоимость замены тазобедренного сустава в Украине, мы спросили у экспертов Республиканского центра эндопротезирования.

Немного анатомии

Тазобедренный сустав соединяет бедра с костями таза. Он окружен мышцами, связками и хрящами. Это позволяет ему свободно двигаться, без хруста и боли, "как по маслу". Если речь идет о здоровом суставе, в нем роль амортизатора между костями выполняет хрящ. Он нужен, чтобы кости не соприкасались друг с другом.

В результате естественного износа, травмы, возраста и других факторов хрящевая ткань становится очень тонкой и перестает выполнять свою функцию - смягчать движение в суставе. Кости начинают тереться друг о друга, это вызывает сильные боли, заклинивание, скрежет, изменение походки. Больной начинает меньше ходить, минимизируя подвижность бедра, чем делает только хуже организму. Ведь от этого ослабевают мышцы и связки.

Эффективно ли удаление сустава?

Для кого-то стоимость эндопротезирования покажется высокой, и пациент рассматривает еще один вариант облегчения своего самочувствия - удаление сустава. Но такой способ лечения приведет к тому, что в области сустава уберется подвижность.

Если мы говорим о тазобедренном участке, это повлечет за собой ряд проблем. Да, ноющий участок будет удален. Но к новым условиям походки и телодвижений организм привыкает долго, в частности, позвоночник, на который и без того приходится большая нагрузка. Боль может перейти на спину, поясницу, колени.

Эндопротезирование тазобедренного сустава

Только установка эндопротеза (искусственного сустава) сможет радикально помочь пациенту. Эндопротез полностью повторяет контуры и форму настоящего сустава, поэтому быстро приживается и облегчает подвижность. Ножка эндопротеза "монтируется" в бедренную кость и любое движение ногой становится естественным, свободным и безболезненным.





Часто болезни (артрит, артроз, травмы) поражают и соседние суставы - колени. В таком случае оперативное лечение также необходимо. Хрящ истончается в коленной чашечке, где природная гибкость сустава не менее важна, чем в бедре. Поэтому с операцией лучше не затягивать, к тому же цена эндопротезирования коленного сустава ниже, чем тотальная замена сустава в бедре. Здесь меньше площадь поражения, и операция проходит быстрее.

"Но прежде чем принять решение о назначении радикального лечения, врач-ортопед должен убедиться, что помочь пациенту другими способами невозможно", - отметили в Центре эндопротезирования суставов.

Не стоит терпеть боли в суставах - запишитесь на прием к ортопеду. Рентген покажет, какая проблема возникла у вас и что вызывает болевые ощущения.

Для современной ортопедии эндопротезирование - простая и решаемая задача, а для вас - возможность поскорее вернуться к полноценной жизни.