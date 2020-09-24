Покраска стен и плиточник в городе Киев





Важность отделочных работ сложно переоценить, ведь именно от их качества зависит внешний вид помещения. Выполняются они по предварительно согласованному дизайн-проекту мастерами с соответствующей квалификацией.

На этом этапе проводятся покраска стен и других поверхностей, оклейка обоев, выкладка плитки, а также ряд других работ. Для выполнения отделки привлекают профессионалов. Это может быть маляр, мастер по оклейке обоев или плиточник в Киеве. Найти их можно в специализированной компании (к примеру, BRB).

Отделочные и малярные работы: особенности выполнения

Окрашивание поверхностей в помещениях включает несколько стадий, одной из которых является подготовка. В услуги маляра помимо выбора специальных инструментов и материалов, входит также подготовка основы. Для этого бригада маляров или один маляр устраняет все дефекты - неровности, трещины и сколы.

Далее выполняется нанесение защитных средств и окрашивание. Но, не все так просто. Опытные мастера должны хорошо разбираться в лакокрасочных составах. Покраска потолков и других поверхностей связана с некоторыми нюансами. К примеру, некачественное процеживание масляной краски может вызвать появление зернистости.

Если отделка стен выполняется на старую краску, то отслойка нового лакокрасочного состава неизбежна. Избежать этого можно благодаря тщательной предварительной очистке основы. Любая покраска стен в Киеве должна начинаться именно с этой процедуры.

Плиточные работы в Киеве: тонкости процесса

Комплекс таких работ предусматривает выкладку стройматериала на пол или стены. Если хотите получить действительно качественный результат, то вам понадобятся услуги плиточника.

Специалисты из компании BRB способны выполнить все в соответствии со всеми стандартами и правилами. Они используют только качественные инструменты и материалы. Укладка плитки на стену и другие поверхности выполняется следующими приспособлениями:

валик;

резиновый молоток;

распорные крестики;

рулетка;

мастерок или кельма;

плиткорез.

Кроме этого, укладка плитки осуществляется с использованием маркера, ножа, лазерного нивелира и терки с губкой. Эти инструменты существенно облегчают работу. Укладка кафеля и других видов плитки всегда начинается с очищения и выравнивания. После этого, мастера грунтуют основу и выкладывают стройматериал.

Где заказать услуги плиточника и маляра?

Положить кафель в ванной или выполнить другие виды отделки можно без лишних забот и лишних растрат. Вам достаточно обратиться в компанию BRB, где работают только профессионалы своего дела. Все специалисты без исключения имеют большой стаж работы и хорошо разбираются в новых технологиях и современных стройматериалах.

Им под силу укладка плитки на пол и стены, а также любые виды окрашивания. В работе мастера применяют только качественные материалы и технику, что обеспечивает отменный результат. Просто свяжитесь с менеджерами BRB и проблема с отделкой исчезнет!