Переваги покупки автотоварів в інтернет-магазині

Сучасний світ диктує свої правила кожному сучасному жителю планети. Динамічність кожного дня просто не дає можливості втрачати час, адже це означає не тільки втрату кількох хвилин або годин, для багатьох людей це означає і втрату грошей. Сучасна машина з досить потужним двигуном та іншими характеристиками, що вражають дозволяє встигати скрізь. Єдиною проблемою стане злам автомобіля. Якщо це трапиться, то втратити ви можете не тільки пару хвилин, а й кілька годин або навіть днів.

Інтернет-магазин автотоварів «Autoproof» радий запропонувати вам широкий асортимент сертифікованої продукції, в тому числі й запчастин до іномарок та автомобілів вітчизняного виробництва.

Чому слід вибрати наш інтернет-магазин

Можливо багато хто звик купувати автотовари на спеціалізованих авторинках або оплачувати всі витратні матеріали в автосервісі. Однак, більшість сучасних автолюбителів все частіше віддають перевагу саме інтернет-магазинам, адже вони пропонують солідний список товарів і вагомі переваги.

У каталозі нашого інтернет-магазину ви знайдете:





• Моторні оливи (синтетичні, напівсинтетичні, мінеральні) для легкових і вантажних автомобілів;

• Трансмісійні оливи для МКПП і АКПП;

• Рідина в ГУР;

• Промивки двигуна;

• Поліролі кузова, торпеди, скляних поверхонь;

• Засоби по догляду за тканинним і шкіряним салоном авто;

• Гальмівні рідини;

• Літієві, пластичні та силіконові мастила;

• Аерозольні та банкові фарби, ґрунти, затверджувачі;

• Масляні, повітряні, паливні фільтри та фільтри салону;

•Гальмівні колодки;

• Амортизатори;

• Радіатори та інші запчастини.

При всьому різноманітті товарів нескладно заплутатися, думаєте ви. Але ви завжди можете звернутися за консультацією до фахівця магазину. Якщо ви шукаєте певну запчастину, і знаєте її каталожний номер, то ризик помилки виключений. Якщо не вийшло самостійно знайти товар на сайті, зателефонуйте менеджеру магазину, можливо товар, що вас цікавить надійшов на склад, але ще не відображається на сайті.

Кожен покупець може також купити автотовари за попереднім замовленням. Для цього необхідно менеджеру магазину залишити перелік товарів, що цікавлять вас. Після перевірки термінів поставки на склад менеджер зв'яжеться з вами та повідомить всю необхідну інформацію. Якщо терміни поставки та вартість товарів вас влаштовує, далі потрібно лише узгодити деталі оплати й доставлення замовлення.

Не забудьте додати сайт «Autoproof» в закладки, і надійний магазин автотоварів буде завжди у вас під рукою.





Веб-Сайт: https://autoproof.com.ua/

Номер ☎: +380 (66) 250-46-68