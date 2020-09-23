Переваги покупки автотоварів в інтернет-магазині

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Переваги покупки автотоварів в інтернет-магазині

17:45 23.09.2020 |

Пресс-релизы

Сучасний світ диктує свої правила кожному сучасному жителю планети. Динамічність кожного дня просто не дає можливості втрачати час, адже це означає не тільки втрату кількох хвилин або годин, для багатьох людей це означає і втрату грошей.  Сучасна машина з досить потужним двигуном та іншими характеристиками, що вражають дозволяє встигати скрізь.  Єдиною проблемою стане злам автомобіля.  Якщо це трапиться, то втратити ви можете не тільки пару хвилин, а й кілька годин або навіть днів.

Інтернет-магазин автотоварів «Autoproof» радий запропонувати вам широкий асортимент сертифікованої продукції, в тому числі й запчастин до іномарок та автомобілів вітчизняного виробництва.

Чому слід вибрати наш інтернет-магазин

Можливо багато хто звик купувати автотовари на спеціалізованих авторинках або оплачувати всі витратні матеріали в автосервісі.  Однак, більшість сучасних автолюбителів все частіше віддають перевагу саме інтернет-магазинам, адже вони пропонують солідний список товарів і вагомі переваги.

У каталозі нашого інтернет-магазину ви знайдете:


 • Моторні оливи (синтетичні, напівсинтетичні, мінеральні) для легкових і вантажних автомобілів;

 • Трансмісійні оливи для МКПП і АКПП;

 • Рідина в ГУР;

 • Промивки двигуна;

 • Поліролі кузова, торпеди, скляних поверхонь;

 • Засоби по догляду за тканинним і шкіряним салоном авто;

 • Гальмівні рідини;

 • Літієві, пластичні та силіконові мастила;

 • Аерозольні та банкові фарби, ґрунти, затверджувачі;

 • Масляні, повітряні, паливні фільтри та фільтри салону;

 •Гальмівні колодки;

 • Амортизатори;

 • Радіатори та інші запчастини.

При всьому різноманітті товарів нескладно заплутатися, думаєте ви.  Але ви завжди можете звернутися за консультацією до фахівця магазину. Якщо ви шукаєте певну запчастину, і знаєте її каталожний номер, то ризик помилки виключений. Якщо не вийшло самостійно знайти товар на сайті, зателефонуйте менеджеру магазину, можливо товар, що вас цікавить надійшов на склад, але ще не відображається на сайті.

Кожен покупець може також купити автотовари за попереднім замовленням.  Для цього необхідно менеджеру магазину залишити перелік товарів, що цікавлять вас. Після перевірки термінів поставки на склад менеджер зв'яжеться з вами та повідомить всю необхідну інформацію.  Якщо терміни поставки та вартість товарів вас влаштовує, далі потрібно лише узгодити деталі оплати й доставлення замовлення.

Не забудьте додати сайт «Autoproof» в закладки, і надійний магазин автотоварів буде завжди у вас під рукою.


Веб-Сайт: https://autoproof.com.ua/

Номер ☎: +380 (66) 250-46-68
 

ПО РУБРИКАМ

17:54 Депозитные ставки для физлиц 23.09.20

17:06 Евро 23 сентября дешевеет к доллару США на данных PMI, но перешел к росту в паре с иеной

16:18 В банках объяснили причины роста курса доллара

16:11 Минфин выпустит ОВГЗ на 6,8 миллиарда для докапитализации «Укрэксимбанка»

16:07 Прибыль банковской системы Украины в августе сократилась в 1,8 раза - НБУ

16:03 Morgan Stanley сомневается в ОВГЗ-планах Украины на 2021г

15:54 Нацбанк установит дополнительные требования к договорам о предоставлении финуслуг

12:37 Справочный курс гривны 23 сентября повышен на 2,84 коп до 28,1815 грн/$1

12:31 НБУ согласовал Наумова на должности предправления Ощадбанка

12:17 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 22.09.20

12:12 НБУ с 14 сентября продал на межбанке $160 млн для сглаживания валютных колебаний

12:04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.09.20

11:44 Остаток средств на корсчетах банков 23.09.20

11:15 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 22.09.2020

10:39 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.09.2020

• дальше…

16:30 Корабль ВМФ России столкнулся с гражданским судном у берегов Дании

15:58 Иностранные страховщики отказались работать с судами, строящими «Северный поток-2»

12:31 Белорусская оппозиция после инаугурации Лукашенко планирует бессрочную акцию неповиновения

12:31 Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

08:44 Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине

08:32 Разговор Макрона и Путина о Навальном был «диалогом глухих» - Le Monde

22.09 Строительный магнат и критик Си Цзиньпина приговорен к 18 годам тюрьмы

22.09 Операция DisrupTor: в США и Европе арестовано 179 торговцев в даркнете

22.09 Саммит ЕС отсрочен на неделю

22.09 ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро при условии сотрудничества с МВФ - Боррель

22.09 Не только российские спецслужбы. Европейцы жалуются на турецкую разведку

22.09 Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимость - рейтинг

22.09 Итальянцы на референдуме высказались за сокращение количества мест в парламенте

22.09 Трамп в одностороннем порядке восстановил оружейное эмбарго против Ирана

22.09 США работают над коалицией против «Северного потока - 2»

• дальше…

17:27 В скором времени Netflix и голосовой помощник Siri «заговорят» на украинском языке

22.09 В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей

21.09 В Киеве появился еще один сервис проката электросамокатов

17.09 Украина застряла в развитии человеческого капитала. Что показал индекс Всемирного банка

16.09 Украинцы боятся кризиса почти в два раза больше, чем коронавируса

09.09 Выборы в Киеве: Как Кличко и Порошенко выталкивают «слуг» с политического ринга столицы

09.09 Подрядчики не могут вовремя завершить инвентаризацию сельхозземель - Госгеокадастр

07.09 В Украине могут вырасти штрафы для рыболовов-браконьеров

07.09 В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков

07.09 Минюст выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48

07.09 В Украине начнут штрафовать за ЗD номерные знаки

03.09 Пустыня на горизонте: Почему обеспечить Крым водой не захочет даже ООН

02.09 НБУ с 1 октября выводит из обращения монеты 25 коп. и банкноты образца до 2003г

01.09 В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1407 долл.США/кв. м

31.08 Процедура получения денег за «пакет малыша» меняется с 1 сентября

• дальше…

13:37 Визит с намеком на безвиз: что сказал и о чем промолчал в Киеве шеф дипломатии ЕС

12:53 «Слуги народа» предлагают не облагать налогом выигрыши от азартных игр, антикоррупционный комитет - против

11:52 Сюрпризы партийных рейтингов. О чем умалчивают темники Банковой

08:44 Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине

22.09 Маргулан Сейсембаев на Банковой. Что насоветует Зеленскому миллионер из Казахстана

22.09 ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро при условии сотрудничества с МВФ - Боррель

22.09 Убийцы рейтинга: Когда «слуги» попросят Зеленского забрать Фокина и Кравчука из Минска

22.09 Президент сердятся: Почему на Банковой теперь ставят на злого Зеленского

22.09 Инвесторы считают политику государства непонятной - глава Dragon Capital

22.09 Истерика «слуг народа». Как Арахамия проболтался, а Зеленский признал бесполезность своей команды

22.09 Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев

21.09 Партия Разумкова: Сможет ли спикер стать антиподом «слуг»

21.09 В постановлении о местных выборах можно было бы прописать другую, но конкретную дату выборов на подконтрольных районах Донбасса - Фокин

21.09 Выборы мэров. Сколько городов сможет взять ОПЗЖ на юге и востоке

21.09 FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского – ICIJ

• дальше…

18:04 Cтриминговый сервис Samsung TV Plus добрался до смартфонов компании

16:25 YouTube задействует ИИ-алгоритм для присвоения роликам возрастных ограничений

13:57 Представлен новый Opel Mokka: цены, моторы и сроки появления на рынке

09:47 39% сотрудников используют личные устройства для доступа к корпоративным данным

08:59 Разработкой нового Volkswagen Passat займутся специалисты Skoda

22.09 Операция DisrupTor: в США и Европе арестовано 179 торговцев в даркнете

22.09 Названы причины непопулярности электромобилей

22.09 В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей

22.09 Стриминг игр с консоли Xbox на смартфон или планшет стал доступен всем пользователям Android

21.09 Будущие модели BMW научатся «чувствовать» дорогу

21.09 Microsoft покупает Bethesda, и это может быть самый сильный удар Xbox по PlayStation. Но пока вопрос с эксклюзивностью открыт

21.09 90 Гц, 65 Вт, 48 Мп и 4500 мА·ч за $200. Представлены смартфоны Realme Narzo 20A, 20 и 20 Pro

21.09 Заряжаемые гибриды не угодили экологам

21.09 Австралийский господрядчик майнил криптовалюту на суперкомпьютерах

21.09 General Motors представил 1000-сильный мотор для электрокаров

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно