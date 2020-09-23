Актуатор представляет собой специальный вакуумный регулятор, выполняющий функции защиты силового агрегата от нагрузок. Сама деталь имеет вид клапана, который устанавливается на выпускном коллекторе. Если вам нужен ремонт актуатора турбины, информационный портал «Birud» всегда в вашем распоряжении. Пользователи этого сайта обмениваются между собой ценной информацией, которая позволяет получать автовладельцам качественные услуги.

Принцип работы устройства и причины его поломки

Нагнетание выхлопных газов в турбокомпрессор осуществляется через выпускной коллектор. В ходе данного процесса в движение приводятся вал и крыльчатка. Первый элемент крепится к крыльчатке холодной части, которая в ходе своего вращения создает в коллекторе давление. При его возрастании активизируется вакуумный актуатор, функции которого заключаются в открытии входного клапана и способствовании выходу отработанных газов мимо турбинного колеса. Актуатор открывается и выводит через себя все отработанные газы.

Актуатор турбины чаще всего выходит из строя по следующим причинам:

поломка или ошибка в работе электронного блока управления турбокомпрессора (актуально для электронных устройств.). Для определения подобной проблемы и ее устранения используется специальный электронный тестер. Прекращение работы актуаторов часто наблюдается на фоне повреждения воздуховодов или воздушного фильтра;

выход из строя электромотора;

повреждения зубьев шестерней привода клапана;

потеря герметичности диафрагмы;

бракованные детали;

неправильное функционирование контактной группы электромотора.

При появлении вышеперечисленных неисправностей нужно обращаться в специализированные автосервисы с профильным оснащением для диагностики и восстановления. В случае отсутствия нужного оснащения вряд ли все работы будут выполнены качественно.

Особенности ремонта и замены устройства

Ремонт электронного актуатора турбины потребуется при поломках, перечисленных выше. Что касается замены, требуется она чаще в случае выхода из строя манжета или маслосъемных колпачков. Ремонт состоит из следующих операций:

демонтаж устройства;

проверка всех комплектующих;

восстановление мембраны актуатора;

сборка устройства;

установка на штатное место с последующей регулировкой.

Многие случаи предусматривают замену отдельных комплектующих. Делается это с использованием специальных ремкомплектов. Для восстановления нормальной работы замену деталей следует осуществлять не в гаражных условиях, а в специализированных центрах.

После каждого ремонта или замены актуатора турбины осуществляется его настройка. Регулировочные работы включают:

ослабление пружины и изменение ее места посадки;

монтаж контролируемого компьютером регулятора.

Стоит отметить, что не все актуаторы имеют одинаковые конструктивные особенности. Устройства разделяют на пневматические, гибридные и те, которые работают под электронным управлением. В зависимости от этого разрабатывается план работ с учетом всех особенностей.

Автомобиль является неотъемлемым помощником многих современных людей. Чтобы он всегда был в рабочем строю, важно вовремя осуществлять сервисное обслуживание и делать это у специалистов. Таким образом, вы обезопасите себя от непредвиденных проблем и лишних затрат. Информационный веб-портал «Birud» создан для поддержки автолюбителей, теперь каждый сможет получать качественные услуги, и избежать сотрудничества с недобросовестными мастерами.