Весовой растворимый кофе по выгодным ценам в Украине

Растворимый кофе появился еще в 19 веке и использовался для нужд армии в качестве бодрящего напитка. Выпускался в маленьких брикетах. В промышленное производство напиток был запущен уже в 1938 году в Швейцарии с легкой руки технолога бренда «Nestle» Макса Моргенталера.

Ему удалось получить гранулы, быстро растворяющиеся в воде. Так появилась марка «Nescafe». Новый напиток пришелся по вкусу молодежи. В нашей стране он пользуется особой популярностью. Около 70% потребителей отдают предпочтение именно растворимым сортам.

Компания Leader Сoffee реализует на выгодных условиях весовой растворимый кофе оптом. Украина является одной из многих стран, где потребители выпивают минимум 3-5 чашек этого напитка в день. Поэтому реализация продукта в нашей компании осуществляется крупными партиями. Поскольку наша фирма является прямым импортером, цены вполне демократичны.

Весь растворимый кофе производят следующим образом:

зерна подвергают обжарке;

затем запускают процесс измельчения;

получившуюся массу обдают горячей водой и высушивают.

Последнее действие может производиться несколькими способами. Если используется метод «сухой заморозки», получается сублимированный напиток.





Почему стоит купить растворимый кофе от компании Leader Сoffee?

Потому что это не только выгодно, а и полезно, ведь в нем сохраняется 95% состава зерен и естественный аромат. Внешне он напоминает маленькие пирамидки и имеет приятный цвет молочного шоколада. Он также бодрит по утрам, а присутствующие в напитке антиоксиданты замедляют процесс старения, снижают уровень холестерина в крови, помогают предупредить нарушения сердечного ритма.

Веб-сайт: https://leadercoffee.ua

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