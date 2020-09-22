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Весовой растворимый кофе по выгодным ценам в Украине
15:57 22.09.2020 |
Растворимый кофе появился еще в 19 веке и использовался для нужд армии в качестве бодрящего напитка. Выпускался в маленьких брикетах. В промышленное производство напиток был запущен уже в 1938 году в Швейцарии с легкой руки технолога бренда «Nestle» Макса Моргенталера.
Ему удалось получить гранулы, быстро растворяющиеся в воде. Так появилась марка «Nescafe». Новый напиток пришелся по вкусу молодежи. В нашей стране он пользуется особой популярностью. Около 70% потребителей отдают предпочтение именно растворимым сортам.
Компания Leader Сoffee реализует на выгодных условиях весовой растворимый кофе оптом. Украина является одной из многих стран, где потребители выпивают минимум 3-5 чашек этого напитка в день. Поэтому реализация продукта в нашей компании осуществляется крупными партиями. Поскольку наша фирма является прямым импортером, цены вполне демократичны.
Весь растворимый кофе производят следующим образом:
Последнее действие может производиться несколькими способами. Если используется метод «сухой заморозки», получается сублимированный напиток.
Почему стоит купить растворимый кофе от компании Leader Сoffee?
Потому что это не только выгодно, а и полезно, ведь в нем сохраняется 95% состава зерен и естественный аромат. Внешне он напоминает маленькие пирамидки и имеет приятный цвет молочного шоколада. Он также бодрит по утрам, а присутствующие в напитке антиоксиданты замедляют процесс старения, снижают уровень холестерина в крови, помогают предупредить нарушения сердечного ритма.
Веб-сайт: https://leadercoffee.ua
Номер телефона: +380 (67) 735-05-55
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