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LEGO ориентируется на взрослых и повышает продажи, несмотря на пандемию
18:11 21.09.2020 |
Крупнейший в мире производитель детского конструктора рассматривает свою продукцию, как антистрессовую игрушку для взрослых. Это повысило продажи компании, несмотря на пандемию.
Взрослые в стрессе - растущий рынок
Столкнувшись с повышенной конкуренцией и низким ростом продаж, крупнейший производитель конструкторов в мире начал рассматривать взрослых как новую нишу. Действительно, для многих сборка наборов Лего превратилась в управляемую медитацию с наградой в конце: горизонтом большого города, культовым зданием или другим объектом. Уставшие люди считают полезным время от времени отключаться и следовать чужим инструкциям.
Благодаря новому вектору развития бренда, в ассортименте появились новые наборы: кафе Central Perk из ситкома «Друзья» и винтажный Бэтмобиль 1989 года, отражающие ностальгию поколения X. Для миллениалов, подростков и детей компания предлагает наборы «ЛЕГО Ниндзяго», которые можно заказать с доставкой по всей Украине.
«Взрослые, выполняющие тяжелую работу, говорят нам, что они используют Lego, чтобы отвлечься от повседневной рутины», - сказала стратег по маркетингу аудитории Lego Женевьева Капа Круз. «Люди ищут расслабления и успокоения, и им нравятся инструкции, потому что это то, что помогает взрослым быть в зоне комфорта».
По ее словам, последние пять лет компания обновляет инструкции, чтобы сделать наборы интересными для взрослых, которые устали. В прошлом году компания Lego представила серию моделей рыбок и акул с успокаивающими движениями, чтобы привлечь внимание строителей, ищущих «радостных творческих задач». «Нужен побег?» - спрашивает недавняя реклама Lego в Instagram. «Строительство из кубиков Lego снижает стресс и улучшает самочувствие».
Новый рынок -выше продажи
Благодаря тому, что все больше взрослых начинают увлекаться сборкой конструктора, компания планирует открыть 120 новых магазинов до конца 2020 года, несмтря на пандемию. Это произошло в связи с тем, что Lego объявил о выручке в размере 15,7 млрд датских крон за первое полугодие, что на 7% больше. Операционная прибыль выросла на 11%.
В настоящее время у компании 612 магазинов по всему миру. Из открываемых новых магазинов 46 были открыты в первом полугодии. 80 магазинов будут базироваться в Китае.
Как достигнуть осознанности с помощью конструктора
Осознанность - это медитативная практика, уходящая корнями в древние буддизм и индуизм. Техника фокусируется на настоящем, не зацикливаясь на прошлом и не беспокоясь о будущем. Доказано, что осознанность убирает стресс и тревогу, улучшает сон и даже снижает кровяное давление.
В последние годы это слово стало широко распространено. Компания Lego не единственная, кто использует его в качестве аргумента для продаж: бренды теперь предлагают семинары по «осознанным действиям», а растущий список книг на эту тему обещает развить осознанность через раскрашивание, кроссворды и рукоделие.
Любое действие, которое повторяется: вышивание, подметание или соединение кубиков Lego - помогает сбалансировать умственную деятельность и состояние покоя. А поскольку взрослым нравится иметь структуру и четкий путь, инструкции Lego играют важную роль.
Книга для тех, кто хочет играть с пользой
Эбби Хедон не прикасалась к Lego в течение добрых 20 лет, когда датский игрушечный гигант попросил ее написать книгу для находящихся в стрессе взрослых таких, как она, которые не играли с конструктором с самого детства. Она купила небольшой комплект и принялась за работу.
«Смысл в том, чтобы освободить свой ум от других отвлекающих факторов и сосредоточиться на задании, даже если у вас всего несколько деталей», - сказала 44-летняя Эбби, живущая в Великобритании. Ее 160-страничная книга «Построй себя счастливым: радость от игры с Lego» была выпущена в США. Такие главы, как «Снова стань ребенком» и «Сборки, которые помогут тебе уснуть», побуждают взрослых играть по-новому, выполняя следующие задания: построить фигуру с закрытыми глазами, создать радугу, построить самую высокую башню и т.д. В книге есть и практические разделы: в главе «Изменяющее жизнь волшебство уборки ваших кубиков Lego» предлагаются предложения по сортировке и хранению.
Сейчас Эбби всегда держит на столе картонную коробку Lego. По ее словам, они обладают терапевтическим действием, даже если она не играет с ними активно. «Мне нравится держать что-то в руке. Когда я думаю, поэтому я беру несколько деталей Lego и складываю их вместе и врозь», - сказала она. «Это очень приятно».
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