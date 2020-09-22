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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

TENGO — новый игрок на рынке МФО

11:08 21.09.2020 |

Пресс-релизы

 

Рынок микрокредитования Украины растет стремительными темпами. Каждый год появляются новые компании, которые предлагают заемщикам быстрые кредитные услуги. В 2020 году на рынке МФО появился еще один участник - микрофинансовый сервис TENGO. Воспользовавшись его услугами можно оформить онлайн-кредит не выходя из дома. Уже при первом обращении реально получить на карту до 12000 гривен.


Быстрый кредит от Тенго: условия

Несмотря на то, что Tengo - это новый сервис, он предлагает своим пользователям выгодные условия кредитования:

  • сумма займа: от 500 до 15000 гривен;
  • срок погашения: от 1 до 30 дней;
  • процентная ставка: 1,5% в день;
  • пролонгация: 3, 7, 15 дней;
  • досрочное погашение: допускается;
  • дополнительные платежи и комиссии: отсутствуют. 

    • Новые пользователи сервиса могут получить первый займ без процентов на сумму до 12000 гривен. Ставка будет установлена символическая - 0,01% в день. Это означает, что получив в долг 3000 гривен на 10 дней, в конце срока заемщик должен будет вернуть всего 3003 гривны. Переплата - минимальная. 


    Кто может получить кредит в Тенго?

    Подать заявку на микрозайм в Тенго могут граждане Украине в возрасте от 18 до 70 лет. Для этого понадобится: 

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • банковская карта;
  • электронная почта;
  • мобильный телефон;
  • доступ в интернет.

    • Мы выдаем деньги в долг вне зависимости от социального статуса, города проживания и финансового положения наших клиентов. Кредиты оформляются без справки о доходах. Это значит, что воспользоваться услугами Тенго могут даже безработные и  неофициально трудоустроенные лица. Возможность получить займ на банковскую карту предоставляется также клиентам с негативной кредитной историей, студентам, пенсионерам, фрилансерам, украинцам которым не хватает денег до зарплаты или на оплату услуг ЖКХ. Заявки на кредит принимаются 24/7.


    Как получить быстрый займ на карту?

    Процедура оформления кредита в Тенго простая и быстрая. Удобный функционал сайта поможет без каких-либо сложностей пройти все необходимые этапы даже тем пользователям, которые никогда раньше не обращались в микрофинансовые организации.  


    Чтобы получить кредит в Тенго, нужно осуществить следующие шаги:

  • выбрать сумму и срок займа на калькуляторе;
  • заполнить небольшую анкету;
  • пройти верификацию карты;
  • дождаться ответа компании;
  • подписать кредитный договор SMS-кодом.

    • Обработка заявок осуществляется в автоматическом режиме. На основе данных, которые оставляет заемщик в анкете, принимаются решения. Все честно и прозрачно! Отказ могут получить те пользователи, которые указали при регистрации недостоверную информацию, пытались оформить кредит по чужим документам, имеют многочисленные просрочки по кредитам в других организациях. Если все вышеперечисленные факторы вас не касаются, сервис примет заявку и уже через 5 минут одобрит кредит. Обращайтесь в Тенго сразу, как только возникнет срочная потребность в деньгах. Компания с радостью поможет решить ваши финансовые проблемы.
     

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