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TENGO — новый игрок на рынке МФО
11:08 21.09.2020 |
Рынок микрокредитования Украины растет стремительными темпами. Каждый год появляются новые компании, которые предлагают заемщикам быстрые кредитные услуги. В 2020 году на рынке МФО появился еще один участник - микрофинансовый сервис TENGO. Воспользовавшись его услугами можно оформить онлайн-кредит не выходя из дома. Уже при первом обращении реально получить на карту до 12000 гривен.
Быстрый кредит от Тенго: условия
Несмотря на то, что Tengo - это новый сервис, он предлагает своим пользователям выгодные условия кредитования:
Новые пользователи сервиса могут получить первый займ без процентов на сумму до 12000 гривен. Ставка будет установлена символическая - 0,01% в день. Это означает, что получив в долг 3000 гривен на 10 дней, в конце срока заемщик должен будет вернуть всего 3003 гривны. Переплата - минимальная.
Кто может получить кредит в Тенго?
Подать заявку на микрозайм в Тенго могут граждане Украине в возрасте от 18 до 70 лет. Для этого понадобится:
Мы выдаем деньги в долг вне зависимости от социального статуса, города проживания и финансового положения наших клиентов. Кредиты оформляются без справки о доходах. Это значит, что воспользоваться услугами Тенго могут даже безработные и неофициально трудоустроенные лица. Возможность получить займ на банковскую карту предоставляется также клиентам с негативной кредитной историей, студентам, пенсионерам, фрилансерам, украинцам которым не хватает денег до зарплаты или на оплату услуг ЖКХ. Заявки на кредит принимаются 24/7.
Как получить быстрый займ на карту?
Процедура оформления кредита в Тенго простая и быстрая. Удобный функционал сайта поможет без каких-либо сложностей пройти все необходимые этапы даже тем пользователям, которые никогда раньше не обращались в микрофинансовые организации.
Чтобы получить кредит в Тенго, нужно осуществить следующие шаги:
Обработка заявок осуществляется в автоматическом режиме. На основе данных, которые оставляет заемщик в анкете, принимаются решения. Все честно и прозрачно! Отказ могут получить те пользователи, которые указали при регистрации недостоверную информацию, пытались оформить кредит по чужим документам, имеют многочисленные просрочки по кредитам в других организациях. Если все вышеперечисленные факторы вас не касаются, сервис примет заявку и уже через 5 минут одобрит кредит. Обращайтесь в Тенго сразу, как только возникнет срочная потребность в деньгах. Компания с радостью поможет решить ваши финансовые проблемы.
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