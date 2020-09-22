TENGO — новый игрок на рынке МФО

Рынок микрокредитования Украины растет стремительными темпами. Каждый год появляются новые компании, которые предлагают заемщикам быстрые кредитные услуги. В 2020 году на рынке МФО появился еще один участник - микрофинансовый сервис TENGO. Воспользовавшись его услугами можно оформить онлайн-кредит не выходя из дома. Уже при первом обращении реально получить на карту до 12000 гривен.





Быстрый кредит от Тенго: условия

Несмотря на то, что Tengo - это новый сервис, он предлагает своим пользователям выгодные условия кредитования:

сумма займа: от 500 до 15000 гривен;

срок погашения: от 1 до 30 дней;

процентная ставка: 1,5% в день;

пролонгация: 3, 7, 15 дней;

досрочное погашение: допускается;

дополнительные платежи и комиссии: отсутствуют.

Новые пользователи сервиса могут получить первый займ без процентов на сумму до 12000 гривен. Ставка будет установлена символическая - 0,01% в день. Это означает, что получив в долг 3000 гривен на 10 дней, в конце срока заемщик должен будет вернуть всего 3003 гривны. Переплата - минимальная.





Кто может получить кредит в Тенго?

Подать заявку на микрозайм в Тенго могут граждане Украине в возрасте от 18 до 70 лет. Для этого понадобится:

паспорт;

идентификационный код;

банковская карта;

электронная почта;

мобильный телефон;

доступ в интернет.

Мы выдаем деньги в долг вне зависимости от социального статуса, города проживания и финансового положения наших клиентов. Кредиты оформляются без справки о доходах. Это значит, что воспользоваться услугами Тенго могут даже безработные и неофициально трудоустроенные лица. Возможность получить займ на банковскую карту предоставляется также клиентам с негативной кредитной историей, студентам, пенсионерам, фрилансерам, украинцам которым не хватает денег до зарплаты или на оплату услуг ЖКХ. Заявки на кредит принимаются 24/7.

Как получить быстрый займ на карту?

Процедура оформления кредита в Тенго простая и быстрая. Удобный функционал сайта поможет без каких-либо сложностей пройти все необходимые этапы даже тем пользователям, которые никогда раньше не обращались в микрофинансовые организации.

Чтобы получить кредит в Тенго, нужно осуществить следующие шаги:

выбрать сумму и срок займа на калькуляторе;

заполнить небольшую анкету;

пройти верификацию карты;

дождаться ответа компании;

подписать кредитный договор SMS-кодом.

Обработка заявок осуществляется в автоматическом режиме. На основе данных, которые оставляет заемщик в анкете, принимаются решения. Все честно и прозрачно! Отказ могут получить те пользователи, которые указали при регистрации недостоверную информацию, пытались оформить кредит по чужим документам, имеют многочисленные просрочки по кредитам в других организациях. Если все вышеперечисленные факторы вас не касаются, сервис примет заявку и уже через 5 минут одобрит кредит. Обращайтесь в Тенго сразу, как только возникнет срочная потребность в деньгах. Компания с радостью поможет решить ваши финансовые проблемы.