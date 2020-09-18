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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Можно ли получить займ, если уже есть кредит в другой компании?
11:14 18.09.2020 |
Если у вас есть открытые кредиты в любом финансовом учреждении, банк со 100% вероятностью отклонит вашу заявку на займ. И даже не важно, сколько денег и на какие цели вам необходимо. Кредит должникам с просрочками выдают микрофинансовые организации. Обратившись в такую компанию, вы можете эффективно и быстро решить свои финансовые проблемы.
Какие условия предлагают МФО для должников:
- Сумма займа - от 500 до 15 000 грн.
- Процентная ставка - от 0,01% в день для новых клиентов.
- Максимальный срок кредитования - 15 дней.
Оформить кредит при наличии открытых задолженностей у других компаний могут студенты, пенсионеры, временно не работающие люди. Так как требования к клиентам - очень лояльные.
Что нужно для оформления кредита при наличии просрочек
Чтобы взять повторный займ у микрофинансовой организации, подготовьте паспорт и идентификационный код - это единственные документы, которые нужны для заполнения анкеты. Справка о доходах в данном случае не нужна.
Микрофинансовая организация не проверяет вашу кредитную историю, не интересуется наличием открытых задолженностей в банках и других МФО. Это отличная возможность кредитования для должников.
Информация, которую запрашивают МФО в заявке на займ:
Гораздо реже, такие компании интересуются трудоустройством, уровнем дохода или местом проживания. Получить кредит без официального трудоустройства тоже возможно: просто укажите место работы. Контакты поручителей не нужны 100% случаев. Вам не придется вводит в курс собственного финансового положения друзей и родных.
Оформить заявку на кредит можно в онлайн режиме. Для этого вам необходимо зайти на сайт МФО, выбрать сумму/срок кредита на кредитном калькуляторе, заполнить и отправить анкету. Спустя 15-20 минут вы узнаете решение по займу. Не стоит волноваться об отказе: микрофинансовые организации одобряют до 85% заявок каждые день.
Обратите внимание: чтобы взять кредит на самых выгодных условиях, сравните между собой разные микрофинансовые организации. И выберите оптимальный вариант. Обязательно читайте отзывы о выбранной компании.
Почему МФО может отказать в займе
Вы получите негативный ответ, если:
Реже, причина негативного отказа - обычный сбой. Заявки анализирует автоматическая система которая, конечно же, подвержена разного рода "глюкам". Поэтому если вы тщательно проверили анкету и уверены, что все сделали правильно, повторите свой запрос через некоторое время - 30 минут, час. Или же обратитесь в техническую поддержку микрофинансовой компании.
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