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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Можно ли получить займ, если уже есть кредит в другой компании?

11:14 18.09.2020 |

Пресс-релизы

 

Если у вас есть открытые кредиты в любом финансовом учреждении, банк со 100% вероятностью отклонит вашу заявку на займ. И даже не важно, сколько денег и на какие цели вам необходимо. Кредит должникам с просрочками выдают микрофинансовые организации. Обратившись в такую компанию, вы можете эффективно и быстро решить свои финансовые проблемы.

Какие условия предлагают МФО для должников:


  1. Сумма займа - от 500 до 15 000 грн.
  2. Процентная ставка - от 0,01% в день для новых клиентов.
  3. Максимальный срок кредитования - 15 дней. 

Оформить кредит при наличии открытых задолженностей у других компаний могут студенты, пенсионеры, временно не работающие люди. Так как требования к клиентам - очень лояльные.

Что нужно для оформления кредита при наличии просрочек

Чтобы взять повторный займ у микрофинансовой организации, подготовьте паспорт и идентификационный код - это единственные документы, которые нужны для заполнения анкеты. Справка о доходах в данном случае не нужна.


Микрофинансовая организация не проверяет вашу кредитную историю, не интересуется наличием открытых задолженностей в банках и других МФО. Это отличная возможность кредитования для должников.


Информация, которую запрашивают МФО в заявке на займ:


  • ФИО;
  • номер телефона и электронную почту;
  • данные паспорта, код ИНН.

    • Гораздо реже, такие компании интересуются трудоустройством, уровнем дохода или местом проживания. Получить кредит без официального трудоустройства тоже возможно: просто укажите место работы. Контакты поручителей не нужны 100% случаев. Вам не придется вводит в курс собственного финансового положения друзей и родных.


    Оформить заявку на кредит можно в онлайн режиме. Для этого вам необходимо зайти на сайт МФО, выбрать сумму/срок кредита на кредитном калькуляторе, заполнить и отправить анкету. Спустя 15-20 минут вы узнаете решение по займу. Не стоит волноваться об отказе: микрофинансовые организации одобряют до 85% заявок каждые день. 


    Обратите внимание: чтобы взять кредит на самых выгодных условиях, сравните между собой разные микрофинансовые организации. И выберите оптимальный вариант. Обязательно читайте отзывы о выбранной компании.

    Почему МФО может отказать в займе

    Вы получите негативный ответ, если:


  •  не достигли возраста 18 лет (это запрещено украинским законодательством);
  • указали неправдивую информацию в анкете, попытались выдать себя за другого человека;
  • имеете открытые задолженности в этом же МФО.

    • Реже, причина негативного отказа - обычный сбой. Заявки анализирует автоматическая система которая, конечно же, подвержена разного рода "глюкам". Поэтому если вы тщательно проверили анкету и уверены, что все сделали правильно, повторите свой запрос через некоторое время - 30 минут, час. Или же обратитесь в техническую поддержку микрофинансовой компании.
     

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