Основатель модного бренда Versace, выпускающего предметы роскоши, аксессуары, одежду, изысканные духи - модельер Джанни Версаче, начал свою карьеру в 9 лет. Именно в этом возрасте он пошил первое вечернее платье, работая в ателье своей матери. Изделие очень впечатлило заказчиков, поэтому у простого итальянского подростка, появилась свои преданные клиенты.

Карьера Джанни Версаче

Однажды оседлав волну успеха, Джанни старался удержаться на ней, не давая себе ни минуты расслабления. Он постоянно находился в поисках оригинальных решений, потому что сделал ставку на людей с высоким статусом и всегда знал, чем их удивить. Составляющая успеха модельера Джанни Версаче проста, но только на первый взгляд. Ведь, чтобы удовлетворить запросы обеспеченных людей, нужно мыслить, как они.

Сам же модельер, как и его сестра Донателла, возглавившая бренд после смерти Джанни, рос в небогатой семье. Но это абсолютно не мешало ему предугадывать желания своих клиентов. Хоть и начинал он работать с провинциальными клиентами, все модные тенденции отслеживал и принимал во внимание.

Что же предложил, теперь уже известный всему миру, элитный бренд?

эксклюзивный, узнаваемый стиль - яркие, роскошные принты с обилием золотых элементов, украшают одежду и аксессуары Versace;

сочетание пользы и красоты - каждый элемент одежды продуман и функционален, технологически верен, поэтому платья и костюмы от кутюрье были удобны, а не только красивы;

принадлежность к избранному обществу знаменитых и успешных - модельер тесно сотрудничал со знаменитостями (Элтоном Джоном, Майклом Джексоном, принцессой Дианой), которые появлялись в его нарядах на красных дорожках, подиумах, презентациях;

популяризация роскошного образа жизни - дизайнер одним из первых стал использовать несколько видов декора в одном изделии, и его клиенты оценили высоко такой подход.

Модельера часто критиковали, писали, что фирменный стиль граничит с вульгарностью, но знаменитости так не считали. Они понимали, что это не вульгарность, а смелость, позволяющая ломать привычные схемы и шаблоны.

Духи от Versace, являются ароматным продолжением элитного, избранного стиля. В них воплощена истинная роскошь, ароматы оформлены в презентабельные упаковки и оригинальные флаконы. Приобрести такую парфюмерию можно на сайте makeup.com.ua.

Успех Донателлы Версаче

Сестра кутюрье достойно продолжила дело всей его жизни. Если сам дизайнер пытался вжиться в роль современной женщины, чтобы понять ее потребности, то Донателле для этого не нужны перевоплощения. Она продолжает создавать бренд роскошного образа жизни, приглашает к сотрудничеству талантливых мастеров, а потому прибыли компании постоянно растут.

Сейчас акции Versace принадлежат Майклу Корсу, но Донателла по-прежнему остается ведущим креативным дизайнером бренда. Она точно знает, что нужно для успеха. Среди ее самых известных цитат, одна максимально точно отражает семейный подход к бизнесу: «Если ты не выглядишь на миллион, ты никогда не заработаешь два миллиона».