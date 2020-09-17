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Где найти лучшее светлое разливное пиво в Украине?
18:23 17.09.2020 |
Светлое пиво на разлив получают путем брожения солодового сусла. Такой напиток радует оригинальным и даже пикантным вкусом. Ярко выраженная горчинка объясняется использованием во время производства большого количества хмеля. Цвет пенного - золотистый или янтарный. Это зависит от используемых ингредиентов и их степени прожарки. Качественный напиток прозрачный, в нем отсутствует мутный осадок.
Разновидности светлого пива
Потребителю открывается огромный выбор светлого разливного пива. Его изготовляют с использованием различного сырья - ячменя, пшеницы, риса, хмеля, дрожжей.
По способу очистки пенное бывает фильтрованным и нефильтрованным. В первом случае продукт подвергается неоднократной фильтрации. Это избавляет его от примесей дрожжей и обеспечивает долгий срок хранения. Нефильтрованное пиво подвергается однократной очистке. Поэтому оно имеет более насыщенный вкус, но хранится не больше 7-14 суток.
Существует много сортов светлого пива на разлив, самыми известными из которых считаются:
В интернет-магазине Дружище в разделе "Светлое пиво" https://druzhishe.com.ua/kh/pivo/svetloe/ можно найти много сортов этого напитка. Торговая сеть сотрудничает с крупными производителями и небольшими пивоварнями, чтобы обеспечить своих клиентов широким ассортиментом продукции.
Ассортимент пива в магазине Druzhishe
Выбирая светлое пенное от интернет-магазина Дружище, обратите внимание напитки, изготовленные по классическим рецептам. Торговая сеть реализует традиционные сорта, известные каждому ценителю пива. Это «Московско-Баварское», «Жигулевское», «Kronenbourg».
Также в интернет-магазине представлено светлое разливное пиво с доставкой, которое производится по авторским рецептам. Это сорта «Фирменное», «Специальное», «Оригинальное». Они изготовляются с добавлением солода высокого качества, рисовой крупы, натурального меда и других необычных ингредиентов. Это придает напиткам запоминающийся вкус.
Преимущества обращения в Дружище
Великолепный сервис и качественное светлое пиво от Дружище - это все получают клиенты торговой сети. Интернет-магазин сотрудничает только с проверенными поставщиками и хранит готовую продукцию на собственных складах.
Интернет-магазин выполняет курьерскую доставку продукции прямо к двери покупателя. Заказ можно оформить онлайн, заполняя на сайте специальную форму. Покупатель на выбор указывает тару для розлива пива, его количество и контактную информацию.
Присутствует предзаказ с доставкой товаров в выбранный магазин. Сеть представлена 80-тью торговыми точками в большинстве крупных городов Харьковской и Донецкой области.
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