Где найти лучшее светлое разливное пиво в Украине?

Светлое пиво на разлив получают путем брожения солодового сусла. Такой напиток радует оригинальным и даже пикантным вкусом. Ярко выраженная горчинка объясняется использованием во время производства большого количества хмеля. Цвет пенного - золотистый или янтарный. Это зависит от используемых ингредиентов и их степени прожарки. Качественный напиток прозрачный, в нем отсутствует мутный осадок.





Разновидности светлого пива

Потребителю открывается огромный выбор светлого разливного пива. Его изготовляют с использованием различного сырья - ячменя, пшеницы, риса, хмеля, дрожжей.

По способу очистки пенное бывает фильтрованным и нефильтрованным. В первом случае продукт подвергается неоднократной фильтрации. Это избавляет его от примесей дрожжей и обеспечивает долгий срок хранения. Нефильтрованное пиво подвергается однократной очистке. Поэтому оно имеет более насыщенный вкус, но хранится не больше 7-14 суток.

Существует много сортов светлого пива на разлив, самыми известными из которых считаются:

Лагер. Отличается нежным ароматом и вкусом. Напиток дозревает во время хранения. Его крепость составляет 4,1-6%.

Пильзнер. Имеет ярко выраженный пивной аромат и привкус хмеля.

Пшеничное. К ячменному солоду добавляется пшеничное. В результате продукт приобретает яркий пряный вкус.

ИПА. Светлый эль, при изготовлении которого используется больше хмеля. Это придает ему характерную горечь и богатый аромат.

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