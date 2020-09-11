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Декларация о доходах физических лиц в Украине 2020: просто о сложном
21:10 11.09.2020 |
Подача декларации о доходах физических лиц и уплата налогов - конституционная обязанность украинцев (ст. 67 КУ).
Поэтому важно знать, как сэкономить на оплате налогов правильно. Эта статья ответит на популярные вопросы налогоплательщиков и расскажет, как кредит онлайн на карту поможет избежать проблем с налоговой.
Зачем нужно декларировать доходы физическим лицам?
Декларировать доходы физических лиц нужно не только, чтобы избежать штрафов, предусмотренных ст. 164-1 КоАП Украины (51-136 грн за каждую не вовремя поданную декларацию), но и для получения налоговых льгот.
Каждый официально трудоустроенный украинец вправе вернуть часть денег, потраченных на:
Это называется налоговый вычет. Его размер зависит от суммы уплаченных налогов за предыдущий год.
Какие доходы нужно, а какие можно не декларировать в Украине?
Рассмотрим доходы украинцев, которые нужно декларировать, чтобы рассчитать налог.
Нужно декларировать
Согласно разъяснениям ГФС Украины, физ. лица обязаны декларировать доходы, полученные не от налоговых агентов (работодателей и лиц, которые уплачивают налоги работников без их участия). Это доходы:
Можно не декларировать
Раздел 4 НК Украины освобождает от подачи деклараций несовершеннолетних и лиц, находящихся в отчетный период:
Остальные Украинцы могут не декларировать виды доходов:
Когда подавать декларацию о доходах физлиц (Украина)
По общим правилам, физ. лица должны подавать декларацию о доходах за прошлый год до 1 мая. Например, за 2019 год нужно было подать отчет до 1.05.2020г.
Далее нужно оплатить налог до 1 августа.
В случае несвоевременной подачи декларации или уплаты налога, налогоплательщик будет оштрафован, могут начаться проверки из налоговой по месту работы и другие санкции, предусмотренные КоАП Украины.
Поэтому, если средств для оплаты налога нет, то кредит без справки о доходах в Credit365 - это доступная возможность решить финансовые трудности до 20'000 грн за 15 минут. Этот шаг позволит избежать проверок ДФС и рассчитывать на налоговые льготы в конце года.
Как можно подать декларацию о доходах физлиц в Украине 2020
Подача декларации о доходах физ. лица в Украине производится:
Согласно ст. 179 НК Украины, подписывать и подавать декларацию о доходах может:
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