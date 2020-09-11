Декларация о доходах физических лиц в Украине 2020: просто о сложном

Подача декларации о доходах физических лиц и уплата налогов - конституционная обязанность украинцев (ст. 67 КУ).

Поэтому важно знать, как сэкономить на оплате налогов правильно. Эта статья ответит на популярные вопросы налогоплательщиков и расскажет, как кредит онлайн на карту поможет избежать проблем с налоговой.

Зачем нужно декларировать доходы физическим лицам?

Декларировать доходы физических лиц нужно не только, чтобы избежать штрафов, предусмотренных ст. 164-1 КоАП Украины (51-136 грн за каждую не вовремя поданную декларацию), но и для получения налоговых льгот.

Каждый официально трудоустроенный украинец вправе вернуть часть денег, потраченных на:

учебу;

лечение;

оплату налогов при покупке недвижимости;

страхование жизни;

переоборудование автомобиля;

ремонт;

пожертвования.

Это называется налоговый вычет. Его размер зависит от суммы уплаченных налогов за предыдущий год.

Какие доходы нужно, а какие можно не декларировать в Украине?

Рассмотрим доходы украинцев, которые нужно декларировать, чтобы рассчитать налог.

Нужно декларировать

Согласно разъяснениям ГФС Украины, физ. лица обязаны декларировать доходы, полученные не от налоговых агентов (работодателей и лиц, которые уплачивают налоги работников без их участия). Это доходы:

от сдачи в аренду, продажи движимого или недвижимого имущества;

заработная плата (например, у незарегистрированных фрилансеров);

от продажи сельскохозяйственной продукции;

при получении имущества по договору дарения или при наследовании, если нет нотариального заверения сделки;

от продажи ценных бумаг или объектов корпоративной, либо интеллектуальной собственности;

от иностранных компаний.

Можно не декларировать

Раздел 4 НК Украины освобождает от подачи деклараций несовершеннолетних и лиц, находящихся в отчетный период:

на попечении у других людей или государства;

в местах лишения свободы;

в розыске;

на срочной службе в ВС Украины.

Остальные Украинцы могут не декларировать виды доходов:

заработную плату, полученную из официальных источников;

прибыль, полученную по договору дарения, наследования или при продаже имущества, если процедура зарегистрирована нотариально с уплатой налога.

Когда подавать декларацию о доходах физлиц (Украина)

По общим правилам, физ. лица должны подавать декларацию о доходах за прошлый год до 1 мая. Например, за 2019 год нужно было подать отчет до 1.05.2020г.

Далее нужно оплатить налог до 1 августа.

В случае несвоевременной подачи декларации или уплаты налога, налогоплательщик будет оштрафован, могут начаться проверки из налоговой по месту работы и другие санкции, предусмотренные КоАП Украины.

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Как можно подать декларацию о доходах физлиц в Украине 2020

Подача декларации о доходах физ. лица в Украине производится:

по адресу УГФС по месту регистрации;

через электронный кабинет налогоплательщика (https://cabinet.tax.gov.ua/).

Согласно ст. 179 НК Украины, подписывать и подавать декларацию о доходах может:

сам налогоплательщик;

доверенное лицо (например, родители, опекуны, наследники или государственные исполнители), при условии обязательного предъявления нотариальной доверенности или судебного предписания.