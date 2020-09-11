Приватбанк с 1 октября снижает тарифы для бизнеса

ПриватБанк объявил о снижении ряда ключевых тарифов для предпринимателей и юридических лиц. Прежде всего, в условиях карантина и необходимости соблюдения в отделениях банка требований социальной дистанции, ПриватБанк делает выгоднее использование бизнесом сети дистанционного банкинга. Так, с 1 октября 2020 года тарифы за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания снижаются с 7 до 5 гривень, вне зависимости от суммы зачисления.

Также с 1 октября ПриватБанк отменяет тарифы за послеоперационное обслуживание, то есть, проведение операций после окончания банковского дня. Тариф за проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках утвержден на уровне среднерыночных и составит 3 грн за платеж., а тариф на внутрибанковские платежи - остается бесплатным.

"В текущей пост карантинной реальности мы делаем более привлекательным обслуживание в дистанционный каналах, чтобы заботиться о здоровье клиентов и сотрудников, - отмечает руководитель дирекции МСБ ПриватБанка Евгений Заиграев. - Вместе со снижением тарифов за внесение выручки через терминалы и cash in банкоматы, тариф за внесение выручки через кассу банка установлен на уровне 20 грн, также независимо от суммы зачисления".

Для стимулирования безналичных операций и #cashless, с 1 октября тариф за снятие наличных с корпоративных карт и карт "Ключ к счету" составит 1%, а за нецелевое пополнение наличными корпоративных карт и карт "Ключ к счету" - 0,5%.

По данным исследования банковского рынка, проведенного GFK Ukraine, счетами и другими услугами ПриватБанка для бизнеса пользуются 73% украинских предпринимателей. При этом 66% предпринимателей считают ПриватБанк своим основным банком.

