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Как выбрать банковский сейф в Киеве?
12:19 07.09.2020 |
В последнее время все большей популярностью у деловых людей столицы пользуются индивидуальные сейфы или ячейки, которые предназначены для хранения ценностей и любого вида документации, и находящиеся под круглосуточной охраной.
Так, работающий в формате банк-бутик для юридических лиц АО "АСВИО БАНК" предлагает аренду банковских ячеек, имеющих электронную систему управления и доступных клиентам ежедневно, в том числе в праздники и выходные дни. Для составления договора необходимо посетить одно из банковских учреждений, которые расположены по адресам: г. Киев, бульвар Дружбы народов, дом 19 и ул. Сечевых стрельцов, дом 23А.
Кратко об операторах услуг
Акционерное общество "АСВИО БАНК" было организовано более 28 лет назад и успешно работает на финансовом рынке Украины. Это один из первых коммерческих банков страны, который к тому же продолжает свою деятельность в режиме небольшого финансового учреждения.
Такой формат работы связан с тем, что его руководство сознательно отказывается от любых рисков, способных потенциально нанести вред клиентам: юридическим, физическим лицам, предпринимателям и бизнесменам.
Ключевые принципы деятельности банка: стабильность, персональная работа с каждым клиентом, взвешенный подход к любым вопросам и ситуациям, безопасность и конфиденциальность. Банк дает гарантийные обязательства клиенту по безопасному хранению его ценностей в индивидуальной ячейке/сейфе и сохраняет в строжайшей тайне ее содержимое.
Клиент не может хранить в индивидуальной ячейке:
Доступ к ячейкам, находящимся в хранилищах, предоставляется клиентам ежедневно, включая праздничные и выходные дни.
Преимущества аренды банковских ячеек
Банк для юридических лиц гарантирует также и физлицам-арендаторам индивидуальных ячеек безопасность хранения имущества, качественное обслуживание и строгое соблюдение тайны.
1. Абсолютная конфиденциальность:
2. Полная безопасность содержимого:
3. Комфортный сервис и качественное обслуживание:
Услугами банковских ячеек могут воспользоваться физические лица (резиденты и не резиденты Украины) и юридические лица, у которых есть текущий счет в банке, неважно будет ли это небольшой ресторан или популярная детская стоматология Киева, крупное промышленное предприятие из регионах, ИТ-стартап или любая другая компания.
Условия аренды банковских ячеек
При заключении договора на аренду индивидуальной ячейки/сейфа клиент оплачивает полную стоимость услуги за тот период, который указывается в одном из пунктов договора.
Кроме этого, арендатор обязан внести залог в сумме 1200 гривен, который также оплачивается в день подписания договора, и который возвращается клиенту по окончании его действия. При этом осенью 2020 года действует специальная акция - согласно условиям которой можно взять в аренду сейф на 7 месяцев по цене 6.
Хранилище с индивидуальными ячейками/сейфами доступно для посещения ежедневно с 9 до 20 часов, в том числе в выходные и праздники.
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