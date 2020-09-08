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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как выбрать банковский сейф в Киеве?

12:19 07.09.2020 |

Пресс-релизы

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В последнее время все большей популярностью у деловых людей столицы пользуются индивидуальные сейфы или ячейки, которые предназначены для хранения ценностей и любого вида документации, и находящиеся под круглосуточной охраной.

Так, работающий в формате банк-бутик для юридических лиц АО "АСВИО БАНК" предлагает аренду банковских ячеек, имеющих электронную систему управления и доступных клиентам ежедневно, в том числе в праздники и выходные дни. Для составления договора необходимо посетить одно из банковских учреждений, которые расположены по адресам: г. Киев, бульвар Дружбы народов, дом 19 и ул. Сечевых стрельцов, дом 23А.


Кратко об операторах услуг

Акционерное общество "АСВИО БАНК" было организовано более 28 лет назад и успешно работает на финансовом рынке Украины. Это один из первых коммерческих банков страны, который к тому же продолжает свою деятельность в режиме небольшого финансового учреждения.

Такой формат работы связан с тем, что его руководство сознательно отказывается от любых рисков, способных потенциально нанести вред клиентам: юридическим, физическим лицам, предпринимателям и бизнесменам.

Ключевые принципы деятельности банка: стабильность, персональная работа с каждым клиентом, взвешенный подход к любым вопросам и ситуациям, безопасность и конфиденциальность. Банк дает гарантийные обязательства клиенту по безопасному хранению его ценностей в индивидуальной ячейке/сейфе и сохраняет в строжайшей тайне ее содержимое.

Клиент не может хранить в индивидуальной ячейке:

  • оружие любого вида (холодное, огнестрельное);
  • наркотические средства;
  • ядовитые, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества;
  • биологические организмы и продукты;
  • вещества с сильным запахом;
  • предметы, способные нарушить целостность ячейки.

    • Доступ к ячейкам, находящимся в хранилищах, предоставляется клиентам ежедневно, включая праздничные и выходные дни.


    Преимущества аренды банковских ячеек

    Банк для юридических лиц гарантирует также и физлицам-арендаторам индивидуальных ячеек безопасность хранения имущества, качественное обслуживание и строгое соблюдение тайны.

    1. Абсолютная конфиденциальность:

  • только сам клиент или его доверенное лицо могут открывать банковский сейф/ячейку;
  • для работы с содержимым ячейки предоставляется изолированное помещение;
  • персонал банка не контролирует вложенные ценности и имущество клиента.

    • 2. Полная безопасность содержимого:

  • в банке подключены новейшие охранные системы Koval Systems и Rosengrens, обеспечивающие сохранность содержимого ячеек и сейфов круглосуточно;
  • электронные системы управления ячейками и доступа к ним;
  • персональный замок и ключ, который изготавливается специальной компьютерной программой по методу подбора случайных чисел;
  • ячейки и сейфы установлены в специализированном помещении, которое имеет сертификат банковского хранилища.

    • 3. Комфортный сервис и качественное обслуживание:

  • хранилище открыто и доступно клиентам в течение операционного дня;
  • клиент может передать право открытия ячейки своему доверенному лицу;
  • есть возможность выбора ячеек и сейфов по размеру;
  • предоставляется оборудование для пересчета денег и для проверки их на подлинность;
  • может быть привлечен эксперт по оценке имущества.

    • Услугами банковских ячеек могут воспользоваться физические лица (резиденты и не резиденты Украины) и юридические лица, у которых есть текущий счет в банке, неважно будет ли это небольшой ресторан или популярная детская стоматология Киева, крупное промышленное предприятие из регионах, ИТ-стартап или любая другая компания.


    Условия аренды банковских ячеек

    При заключении договора на аренду индивидуальной ячейки/сейфа клиент оплачивает полную стоимость услуги за тот период, который указывается в одном из пунктов договора.

    Кроме этого, арендатор обязан внести залог в сумме 1200 гривен, который также оплачивается в день подписания договора, и который возвращается клиенту по окончании его действия. При этом осенью 2020 года действует специальная акция - согласно условиям которой можно взять в аренду сейф на 7 месяцев по цене 6.

    Хранилище с индивидуальными ячейками/сейфами доступно для посещения ежедневно с 9 до 20 часов, в том числе в выходные и праздники.
     

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