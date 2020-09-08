Как выбрать банковский сейф в Киеве?

В последнее время все большей популярностью у деловых людей столицы пользуются индивидуальные сейфы или ячейки, которые предназначены для хранения ценностей и любого вида документации, и находящиеся под круглосуточной охраной.

Так, работающий в формате банк-бутик для юридических лиц АО "АСВИО БАНК" предлагает аренду банковских ячеек, имеющих электронную систему управления и доступных клиентам ежедневно, в том числе в праздники и выходные дни. Для составления договора необходимо посетить одно из банковских учреждений, которые расположены по адресам: г. Киев, бульвар Дружбы народов, дом 19 и ул. Сечевых стрельцов, дом 23А.





Кратко об операторах услуг

Акционерное общество "АСВИО БАНК" было организовано более 28 лет назад и успешно работает на финансовом рынке Украины. Это один из первых коммерческих банков страны, который к тому же продолжает свою деятельность в режиме небольшого финансового учреждения.

Такой формат работы связан с тем, что его руководство сознательно отказывается от любых рисков, способных потенциально нанести вред клиентам: юридическим, физическим лицам, предпринимателям и бизнесменам.

Ключевые принципы деятельности банка: стабильность, персональная работа с каждым клиентом, взвешенный подход к любым вопросам и ситуациям, безопасность и конфиденциальность. Банк дает гарантийные обязательства клиенту по безопасному хранению его ценностей в индивидуальной ячейке/сейфе и сохраняет в строжайшей тайне ее содержимое.

Клиент не может хранить в индивидуальной ячейке:

оружие любого вида (холодное, огнестрельное);

наркотические средства;

ядовитые, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества;

биологические организмы и продукты;

вещества с сильным запахом;

предметы, способные нарушить целостность ячейки.

Доступ к ячейкам, находящимся в хранилищах, предоставляется клиентам ежедневно, включая праздничные и выходные дни.





Преимущества аренды банковских ячеек



Банк для юридических лиц гарантирует также и физлицам-арендаторам индивидуальных ячеек безопасность хранения имущества, качественное обслуживание и строгое соблюдение тайны.

1. Абсолютная конфиденциальность:

только сам клиент или его доверенное лицо могут открывать банковский сейф/ячейку;

для работы с содержимым ячейки предоставляется изолированное помещение;

персонал банка не контролирует вложенные ценности и имущество клиента.

2. Полная безопасность содержимого:

в банке подключены новейшие охранные системы Koval Systems и Rosengrens, обеспечивающие сохранность содержимого ячеек и сейфов круглосуточно;

электронные системы управления ячейками и доступа к ним;

персональный замок и ключ, который изготавливается специальной компьютерной программой по методу подбора случайных чисел;

ячейки и сейфы установлены в специализированном помещении, которое имеет сертификат банковского хранилища.

3. Комфортный сервис и качественное обслуживание:

хранилище открыто и доступно клиентам в течение операционного дня;

клиент может передать право открытия ячейки своему доверенному лицу;

есть возможность выбора ячеек и сейфов по размеру;

предоставляется оборудование для пересчета денег и для проверки их на подлинность;

может быть привлечен эксперт по оценке имущества.

Услугами банковских ячеек могут воспользоваться физические лица (резиденты и не резиденты Украины) и юридические лица, у которых есть текущий счет в банке, неважно будет ли это небольшой ресторан или популярная детская стоматология Киева, крупное промышленное предприятие из регионах, ИТ-стартап или любая другая компания.





Условия аренды банковских ячеек

При заключении договора на аренду индивидуальной ячейки/сейфа клиент оплачивает полную стоимость услуги за тот период, который указывается в одном из пунктов договора.

Кроме этого, арендатор обязан внести залог в сумме 1200 гривен, который также оплачивается в день подписания договора, и который возвращается клиенту по окончании его действия. При этом осенью 2020 года действует специальная акция - согласно условиям которой можно взять в аренду сейф на 7 месяцев по цене 6.

Хранилище с индивидуальными ячейками/сейфами доступно для посещения ежедневно с 9 до 20 часов, в том числе в выходные и праздники.