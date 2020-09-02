Преимущества сережек «Хьюпинг»

Серьги Xuping - модные коллекции ювелирной бижутерии. Украшения этой марки смотрится изящно и утонченно, как изделия элитного класса. Такой визуальный эффект достигается, благодаря применению авторских технологий производства, использованию уникальных методик художественно-декоративной отделки.

В коллекциях ювелирной бижутерии каждая дама найдет Xuping серьги по своему вкусу, для каждого случая и события в жизни:

элегантные, с лаконичным дизайном - на каждый день;

золоченые, с богатой инкрустацией - для свадьбы и других торжественных событий;

крупные, колоритные, яркие - дополнение к летнему гардеробу.

Главным преимуществом брендовой продукции является абсолютное сходство с фабричными ювелирными украшениями из золота, платины, серебра. Серьги «Хьюпинг» покрыты золотом 585 пробы (красноватый оттенок) 750 пробы (лимонный оттенок) или родиевым напылением (белое золото).

Производитель бижутерии использует специальную акриловую защиту, которая обеспечивает высокую устойчивость металлов к воздействию влаги, моющих средств и других жидкостей с агрессивными компонентами. Серьги с позолотой Xuping не вызывают аллергической реакции, не поддерживают бактериальную среду. Золотое покрытие - надежный барьер от проникновения патогенных микробов.

Отзывы покупателей свидетельствуют о том, что позолоченные сережки можно носить длительное время, не снимая во время пляжного отдыха и поездок. Позолота Xuping не мутнеет, не трескается, не отслаивается от основания. Внешняя эстетика и высокие потребительские свойства определили необычайный успех бижутерии Xuping во многих странах мира.

Поскольку брендовые изделия стоят недорого, женщины приобретают несколько пар сережек Xuping из медицинского золота для разных видов одежды, для офисного образа и праздничных мероприятий. Ценовая доступность при высоком сходстве с ювелирными изделиями из благородных металлов делает украшения еще более привлекательными для массового покупателя.

Виды сережек

Компания выпускает коллекции сережек Xuping в разнообразных художественных вариантах. Украшения различаются:

типом замка: английский, французский, гвоздика, петля и другие варианты;

формой: от простого геометрического контура до сложной фигурной композиции;

размерами: от миниатюрных капелек до массивных подвесок;

качеством материалов: один сплав, комбинации металлов, наличие инкрустации, эмали с росписью, камней и т.д.

При создании инкрустаций производитель использует морской и речной искусственный жемчуг, цирконий, фианиты, керамику с художественной росписью, кристаллы Сваровски.

Популярные коллекции

У молодежи и людей зрелого возраста - разные предпочтения в выборе бижутерии, однако, существуют универсальные украшения, которые нравятся (и подходят) представителям разного возраста. На пике популярности:

бижутерия геометрической формы с четкими контурами: ромбы, треугольники, квадраты с окантовкой из кристаллов;

серьги с крупным цветным камнем в обрамлении из однотонных кристаллов или цветных фианитов;

подвески;

полукольца, завитки с инкрустацией.

Во все времена актуальными остаются дамские сережки в форме цветка, где центральная часть - камень, окантовка - позолоченные лепестки, мелкие кристаллы.

В каталоге интернет-магазина бижутерии «Кондратюк» представлены новые коллекции и популярные экземпляры позолоченных сережек Xuping с застежками «английский замок», «французский замок», «итальянский замок», «гвоздика». Покупателям предлагаются украшения авангардного и классического стиля под любой образ и наряд для девочек, юных девушек, деловых дам, почитательниц классической и авангардной моды.

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