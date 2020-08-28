Где найти номер VIN на Audi

Автомобильный рынок в последние годы переживает небывалый рост во всем мире. Вместе с рынком новых автомобилей, естественно растет и рынок б/у. Покупка нового автомобиля, да еще и качественного европейского производителя, например Audi не всегда по карману, и не всегда оправдана. Но приобретение техники с пробегом несет з собой определенные риски. Продавец автомобиля не всегда может предоставить полную информацию, и это не обязательно связано с мошенничеством, ведь владелец может быть не первым, и не вторым. Как же защитить себя от покупки кота в мешке? Для этого каждый автомобиль имеет заводской номер, отследить который Вы можете на сайте carVertical, что-то на подобии штрихкода для обычных товаров.





Что такое Вин номер и для чего он?

VIN код наносится на автомобиль на заводе, в разных местах, таким образом, что подделать, стереть или изменить его очень трудно. Код имеет вид последовательности из букв и цифр, наносится он в соответствии с международными соглашениями и может иметь отличия в разных регионах земного шара. Последовательность содержит зашифрованную информацию о производителе, месте производства, и дате выхода с конвеера, а также о функциональных характеристиках конкретного автомобиля. Таким образом после расшифровки номера VIN вы можете узнать соответствует ли конкретный автомобиль заводской комплектации, были ли заменены те или иные части автомобиля, а также бывал ли он в ДТП. Расшифровать Вин номер Audi - это практически единственный надежный способ узнать о детальной истории автомобиля перед его покупкой.





В каком месте автомобиля Audi можно прочесть VIN номер?

В автомобилях ауди, как и в автомобилях других марок Вин-код легко можно прочитать на регистрационном свидетельстве. Сверить его можно с номером VIN в нескольких местах автомобиля. Самое доступное - это мультимедийный интерфейс. Второе по доступности место где можно прочесть идентификационный номер - это левый нижний угол лобового стекла, если смотреть сквозь него внутрь автомобиля. Еще одно место - то которое становится видимым при открытии водительской двери, искать нужно в правом нижнем углу. Также стоит поискать последовательность символов на передней распорке стойки на стороне пассажира. Кроме того стоит поискать вин код под сидениями и в багажнике.





Расшифровка VIN кода

Самый простой способ расшифровать код VIN для Audi это забить его на сайте myfreevin.com.