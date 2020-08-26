«Нова пошта» запустила сервис безопасных онлайн-покупок

«Нова пошта» запустила услугу для совершения безопасных онлайн-сделок между продавцами и покупателями - «Сейф-сервис». Он дает дополнительные гарантии при осуществлении покупок, если оплата предполагает перечисление с карты на карту. Новый сервис помогает защитить от мошенников как отправителя, так и получателя.

При использовании «Сейф-сервис», сделка осуществляется через мобильное приложение или бизнес-кабинет сайта Новой почты. Нужная сумма для оплаты товара не уходит сразу на счет продавца, а резервируется. Только после этого продавец отправляет посылку. Как только покупатель ее осмотрел и забрал, средства перечисляются продавцу на карту. Если покупка не подошла – она уезжает обратно к продавцу, а деньги за товар возвращаются покупателю. Таким образом покупатель имеет возможность осмотреть посылку перед покупкой, избегает рисков с предоплатой за товар на карту неизвестным продавцам и получает дополнительную защиту от мошенников. А продавец же может смело отправлять посылку и быть уверенным, что получит деньги, а в случае ее возврата – ему не придется оплачивать доставку.

При этом данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными.

Посылка, оформленная с «Сейф-сервисом», может находиться в отделении 5 дней, потом она автоматически будет возвращена отправителю. Сервис для продавцов – бесплатный, а покупатель оплачивает комиссию за денежный перевод в размере 10 гривен в тестовый период*, независимо от стоимости товара, и доставку. Надежность и качественную работу сервиса для клиентов предоставляет финансовая компания Пост Финанс, которая является частью группы компаний Новая Почта.

«Мы хотим обеспечить нашим клиентам защищенность в онлайн-покупках – комментирует Андрей Кривошапко, СЕО компании Пост Финанс. – Продавцы не всегда готовы отправить товар без гарантий оплаты, а покупатель не всегда готов перечислить предоплату на банковскую карту, особенно, если покупает у этого продавца впервые. Всем сторонам хочется иметь дополнительную гарантию. И это - «Сейф-сервис».

Сейчас сервис доступен в онлайн-каналах Новой почты - мобильном приложение и бизнес-кабинете на сайте.

Как воспользоваться:

· При создании экспресс-накладной в мобильном приложении или бизнес-кабинете, продавцу нужно выбрать в разделе «Дополнительные услуги» - «Сейф-сервис»

· После того как покупатель подтвердит свои намерения и введет данные банковской карты, соответствующая сумма будет зарезервирована. Продавец получит уведомление об этом

· После чего продавец отправляет посылку

· Покупатель осматривает товар и принимает решение о покупке. В случае отказа от посылки, стоимость товара и комиссия за денежный перевод возвращаются покупателю на счет

*Тариф действует до 12 октября 2020.