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Опрос: сколько зарабатывают финансисты?
15:00 14.08.2020 |
С августа по сентябрь 2020 года карьерный портал Happy Monday запускает новый зарплатный опрос, чтобы сформировать рейтинг зарплат украинских специалистов в сфере финансов.
Тема зарплат в Украине почти табуирована, а зарплат финансистов - особенно. Команда Happy Monday готова пролить свет на эту тему, и для этого приглашает специалистов сферы финансов принять участие в анонимном зарплатном опросе.
Это уже четвертое подобное исследование от Happy Monday. Ранее они уже рассказывали о зарплатах украинских
Зачем формировать рейтинг зарплат?
* Работодатели будут знать, какую зарплату следует предлагать кандидатам и нынешним работникам.
* Специалисты поймут, какую зарплату просить на собеседовании или при повышении.
* Молодые специалисты и свитчеров смогут оценить свои зарплаты перспективы в новой профессии.
* Все профессионалы сферы получат понимание, какие факторы влияют на повышение дохода.
Зарплатный опрос анонимный и занимает не более 3-5 минут. Ответить можно по ссылке.
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