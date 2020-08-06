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Электронные сигареты стали в Украине подакцизными: рынок ждет роста цен и дефицита
09:59 06.08.2020 |
Вслед за правительствами ряда других стран, которые приравняли электронные сигареты и жидкости для них к табачным изделиям, жесткое регулирование для рынка вейп устройств вводят и украинские власти. Так, уже с 1 января следующего года жидкости для электронных сигарет в Украине станут подакцизным товаром, за который производителям придется платить отдельный налог. Украинским пользователям это принесет одну весьма заметную неприятность: купить вейп в стране станет заметно дороже.
Кроме всего прочего, одним только ростом цен на электронные сигареты в стране подобное нововведение не ограничится. Как утверждают участники рынка, многие производители и поставщики, продукция которых станет неконкурентоспособной в условиях необходимости оплаты акцизного сбора, будут вынуждены попросту отказаться от своего присутствия на украинском рынке. Соответственно, отечественный потребитель лишится доступа к широкому ассортименту продукции. Наибольший негатив заключается еще и в том, что рынок, прежде всего, могут покинуть именно доступные товары. В противном случае их производителям придется поднять цены, что выведет их из бюджетного сегмента и сделает менее доступными для экономных покупателей.
Между тем, нормативная база для введения акцизного сбора на жидкости для электронных сигарет в Украине готова.
Согласно постановлению Кабинета министров от 27 июля 2020 года, предусматривается, что с 1 января 2021 года в перечень товаров, подпадающих под акцизный сбор и контроль производства, будут включены жидкости для электронных сигарет. Соответствующие контролирующие функции, к слову, возложены на Государственную налоговую службу.
Более того, в ГНС Украины ранее объяснили, что это нововведение стало не внутренней инициативой правительства страны, а является выполнением условий сотрудничества с Международным валютным фондом. «Принятие соответствующего документа позволяет в будущем продолжить осуществлять деятельность ГНС в рамках единого юридического лица, как это требовалось в меморандуме о финансовой и экономической политике, подписанном между МВФ и украинским правительством», - говорится в пояснительном сообщении налоговой службы, размещенном на ее официальной страничке в социальной сети Facebook.
Впрочем, назвать подобные изменения инициативой правительства действительно сложно. В Кабмине еще в конце минувшего года только декларировали планы приравнять вейпы к обычным сигаретам и запретить их использование в общественных местах, об их переводе в подакцизную группу не было и слова. В то же время, в январе 2020 года депутаты Верховной Рады приняли проект закона, согласно которому, в стране была кардинально изменена система налогообложения, в том числе введены новые штрафы, повышение ставки акцизных сборов и прочие изменения. Именно на основании этого документа и было разработано постановление правительства, которое относит товары для вейпинга к числу подакцизных.
Кроме всего прочего, в Минздраве на основании этого документа уже предложили, чтобы импортеры и производители электронных сигарет и жидкостей для них, предоставляли центральным органам исполнительной власти, осуществляющим политику в области санитарно-эпидемиологического надзора, информацию о продукции, которую они планируют ввести в обращение на внутреннем рынке Украины. Соответствующие уведомления необходимо подавать в электронной форме за полгода до запланированного введения указанной продукции в оборот. Иными словами, производители и поставщики в обозримом будущем могут столкнуться с новой проблемой, которая отразится и на состоянии рынка. К примеру, может образоваться временный дефицит той или иной продукции, особенно если среди отечественных потребителей она пользуется большим спросом.
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