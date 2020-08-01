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Универсальный неодимовый лазер для решения сложных задач в косметологии
12:29 01.08.2020 |
Лазерные методы лечения всевозможных дерматологических заболеваний кожи постепенно вытесняют своих конкурентов. Сегодня большинство медицинских косметологических центров и салонов красоты используют лазерное оборудование для проведения эпиляции, удаления доброкачественных образований кожи, коагуляции поверхностных сосудов и фотоомоложения кожи. Это объясняется высокой эффективностью лазеров в отношении данных патологий, а также его уникальным свойством влиять на регенерацию кожного покрова. Самым крупным поставщиком медицинского лазерного оборудования в Украине является компания DEKA. Одной из наиболее популярных моделей среди специалистов в сфере косметологии является неодимовый лазер «Synchro FT». Данный лазерный аппарат обладает необходимым функционалом для современного лечения кожных патологий и проведения косметологических процедур. Разберемся - выгодно ли покупать неодимовый лазер для развития Вашей клиники?
Функциональные особенности неодимового лазера «Synchro FT»
«Synchro FT» - это многопрофильный лазерный аппарат, который позволяет проводить как базовые, так и дополнительные манипуляции в косметологии и других сферах эстетической медицины.
Основные процедуры:
Дополнительная установка фотонасадки IPL расширяет функционал данного аппарата:
Дополнительные процедуры:
IPL система состоит из 5 сменных фотонасадок с различной длиной волны. Специалист может самостоятельно подобрать необходимую насадку в зависимости от индивидуальных особенностей кожи пациента.
Длина волны имеет широкий диапазон, что даёт неодимовому лазеру «Synchro FT» возможность использовать его для проведения фотоэпиляции на любом типе кожи (от бледного до загорелого), и даже проводить эпиляцию седых волос.
Выгодно ли купить неодимовый лазер «Synchro FT» для развития своего бизнеса?
Безусловно, как и в любом бизнесе для финансового благополучия необходим хороший поток клиентов. Покупка неодимового лазера для своего медицинского центра или салона красоты без сомнений увеличит количество пациентов в несколько раз.
Преимущества покупки неодимового лазера
Покупка неодимового лазера - это первый шаг на пути к успешному деятельности Вашей клиники в области косметологии и других отраслях медицины. Чтобы детальнее узнать о неодимовом лазере, посетите официальный сайт DEKA, где вы можете задать любой вопрос специалисту компании.
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