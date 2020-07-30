ПриватБанк запускает «Наличные на кассе» в магазинах «Сильпо», «Фора» и Varus

С 1 августа ПриватБанк при партнерстве с Mastercard расширяют в Украине возможности услуги "Наличные на кассе" - получения денег с банковских карт на кассах торговых точек. Как сообщил руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов, теперь снять наличные можно будет также в POS-терминалах ПриватБанка на кассах супермаркетов «Сильпо», «Фора» и Varus.

Удобный и быстрый доступ к наличным на кассе торговой точки - без необходимости искать банкомат - получат держатели любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) и других украинских банков различных платежных систем.

Для того чтобы снять наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции введением PIN-кода банковской карты кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных.

Пилотный проект «Наличные на кассе» был запущен в Украине ПриватБанком и Mastercard в партнерстве с АЗК WOG и ПриватБанком в январе 2019 года. На сегодня получить наличные с карты ПриватБанка можно в POS-терминалах 90 000 украинских торговых точек, подключенных к сервису "Наличные на кассе".