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Vodafone начинает продажу еSim
15:32 27.07.2020 |
С сегодняшнего дня в интернет-магазине Vodafone стартует продажа виртуальных SIM-карт на базе технологии eSIM.
Актуальность запуска данной технологии подтвердили полученные данные - за шесть месяцев 2020 года проникновение eSIM смартфонов в сети Vodafone Украина увеличилось на 60%.
eSIM позволяет отказаться от применения физической SIM-карты, заменив ее виртуальной. Для этого в современных гаджетах производители устанавливают микрочип, который, позволяет загружать цифровую SIM-карту путем сканирования QR-кода. Таким образом, пользователи получают возможность покупать или менять SIM- карту удаленно, не тратя время на поход в магазин для получения физической карты.
Виртуальная SIM-карта имеет ещё целый ряд преимуществ:
eSIM позволяет владельцам mono-SIM устройств значительно расширить возможности своих гаджетов и использовать в одном смартфоне несколько профилей - до 10 номеров (зависит от установок производителя);
eSIM может использоваться в устройствах без слотов для SIM-карт, например, в планшетах;
eSIM обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Ее нельзя повредить, потерять или вытащить из смартфона, а это еще один барьер для мошенников и возможность найти пропавший смартфон или планшет.
Клиенты предоплаченного сервиса Vodafone с сегодняшнего дня имеют возможность приобрести eSIM в стартовом пакете с тарифом SuperNet Pro стоимостью 150 грн. Для новых подключений на контрактной основе в любом тарифном пакете стоимость eSIM будет составлять100 грн. Замена существующей SIM-карты на eSIM для всех абонентов Vodafone - 100 грн.
Для того, чтобы воспользоваться этим предложением, достаточно оформить заказ в интернет-магазине Vodafone.
Подробнее о том, как установить и пользоваться преимуществами eSIM, здесь.
На сегодняшний день eSIM может работать в таких устройствах:
IoS
iPhone XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX;
iPad 3 rd generation, PRO, AIR, MINI 5; iPad 7 th generation;
Android
Samsung Fold, S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip
Google Pixels 2, 3, 4;
Motorola RAZR;
Huawei P40
Other
Microsoft Surface Pro 5
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