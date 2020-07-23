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XSPORT покажет бой перспективного украинского легковеса против именитого россиянина
08:21 23.07.2020 |
Перспективный украинский легковес Владислав Мельник (11-1, 6 КО) проведет поединок с россиянином Исой Чаниевым (13-3, 6 КО). Бой состоится 23 июля в Минске и будет проходить в 10-раундовом формате. В прямом эфире противостояние покажет телеканал XSPORT. Начало трансляции - в 23:40.
На данный момент на счету Мельника серия из 5 побед, тогда как Чаниев потерпел 2 поражения в 2 последних боях, одно из которых экс-чемпиону мира в легком весе Ричарду Комми (29-3, 26 КО).
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