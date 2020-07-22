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Как выбрать душевую кабину?
11:48 22.07.2020 |
Идеальным вариантом для квартиры или дома будет душевая кабина. Но перед покупкой нужно разобраться с особенностями и разновидностями кабинок, чтобы подобрать для себя наилучший вариант.
Главные виды и отличия душевых кабин
Главная особенность душевой кабины в том, что это совсем отдельное строение для принятия душа. Конечно, можно организовать душ и в ванной, где устанавливается специальная стойка, на которую крепится смеситель-лейка, а также используется занавеска. Но монтаж ванной занимает много времени и требует больше пространства, а душевая отлично подойдет для любого дома.
Есть несколько типов душевых кабин:
Выбираем душевую кабину по характеристикам
Нужно обращать внимание на то, какой размер кабины вам нужен. Ориентируйтесь на самых крупных членов вашей семьи, а также добавьте немного пространств для размаха рук.
В том, что касается формы, то спросом пользуются кабины в виде четверти круга, прямоугольника или квадрата, в зависимости от того, где вы планируете ее установить и насколько большое пространство в помещении.
Подумайте также о материале поддона. Большинство производят из акрила, этот материал достаточно прочный и имеет доступную стоимость. Поддоны могут быть из стали - это отличный вариант, потому что материал стойкий к повреждениям и износу. Альтернативой могут быть изделия из гранита или мрамора, они намного лучше выглядят, не теряют прочности десятками лет, но и цену имеют соответствующую.
Очень важно не просто выбрать подходящую душевую кабину, но и купить ее в специализированном магазине. Только обратившись к профессиональному продавцу, компании, которая работает с подобной техникой, можно быть уверенными в том, что вы получите гарантированно качественные и надежные устройства.
Компания Dush.com.ua - это лучшый интернет-магазин, который предлагает широкий ассортимент товаров по доступной стоимости. Кроме того, мы всегда готовы предоставить вам профессиональную консультацию и помощь в выборе оптимального варианта кабины.
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