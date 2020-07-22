Как выбрать душевую кабину?

Идеальным вариантом для квартиры или дома будет душевая кабина. Но перед покупкой нужно разобраться с особенностями и разновидностями кабинок, чтобы подобрать для себя наилучший вариант.

Главные виды и отличия душевых кабин

Главная особенность душевой кабины в том, что это совсем отдельное строение для принятия душа. Конечно, можно организовать душ и в ванной, где устанавливается специальная стойка, на которую крепится смеситель-лейка, а также используется занавеска. Но монтаж ванной занимает много времени и требует больше пространства, а душевая отлично подойдет для любого дома.

Есть несколько типов душевых кабин:

Поддон - это самый распространенный тип кабины, который включает в себя только поддон, куда собирается вода. Владелец сам устанавливает шторку и смеситель. Иногда в комплект входит стандартная лейка.

Душевые кабины в сборе имеют боковые стенки и простой смеситель. Тут достаточно только привезти устройство домой и подключить к системе подачи воды и канализации.

Гидромассажная кабина - самый сложный и дорогой вариант, который оборудован особыми системами подачи воды под высоким давлением. Тут несколько типов леек и смесителей, благодаря чему тут есть намного больше преимуществ и функций.

Выбираем душевую кабину по характеристикам

Нужно обращать внимание на то, какой размер кабины вам нужен. Ориентируйтесь на самых крупных членов вашей семьи, а также добавьте немного пространств для размаха рук.

В том, что касается формы, то спросом пользуются кабины в виде четверти круга, прямоугольника или квадрата, в зависимости от того, где вы планируете ее установить и насколько большое пространство в помещении.

Подумайте также о материале поддона. Большинство производят из акрила, этот материал достаточно прочный и имеет доступную стоимость. Поддоны могут быть из стали - это отличный вариант, потому что материал стойкий к повреждениям и износу. Альтернативой могут быть изделия из гранита или мрамора, они намного лучше выглядят, не теряют прочности десятками лет, но и цену имеют соответствующую.

Очень важно не просто выбрать подходящую душевую кабину, но и купить ее в специализированном магазине. Только обратившись к профессиональному продавцу, компании, которая работает с подобной техникой, можно быть уверенными в том, что вы получите гарантированно качественные и надежные устройства.

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