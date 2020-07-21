Где выгодно взять кредит под залог недвижимости в Украине?

Кредитование является основной развития бизнеса во всем мире. Несколько сотен миллионов людей получают займ в банке или в частной финансовой компании ежегодно. В Украине кредитная сфера также достигла больших успехов в развитии, в особенности - залоговое кредитование. Залог недвижимости бесспорно является более выгодным для заёмщика по всем пунктам. Чтобы разобраться со всеми преимуществами и недостатками кредитов под залог недвижимости, мы предлагаем ознакомиться с основными понятиями на примере условий частного кредитора «Кредит 112» в городе Киев.

Почему кредит под залог недвижимости - это выгодно?

Кредит в банке без предоставления залогового имущества всегда сопровождается множеством негативных факторов для заёмщика:

Высокая процентная ставка;

Небольшая сумма кредита;

Обязательное наличие справки о доходах, поручителя;

Необходимость предоставить множество дополнительных документов;

Отказ в кредите при наличии плохой кредитной истории;

Дополнительные комиссии за досрочное погашение кредита, просрочку выплаты;

Срок рассмотрения заявки - несколько дней.

Даже при наличии залоговой недвижимости, сумма кредита не будет превышать 50% от её рыночной стоимости. Поэтому мы рекомендуем взять кредит под залог недвижимости в частной финансовой компании «Кредит 112».

Несколько слов о компании «Кредит 112»

«Кредит 112» - это крупнейшая небанковская организация, основанная в 2005 году в городе Киев. На счету компании более 3000 выданных займов. За годы успешной работы специалисты «Кредит 112» сформировали наиболее выгодные условия выдачи кредита под залог недвижимости, исходя из собственного опыта.

Итак, обращаясь в «Кредит 112», вы можете получить кредит под залог следующих типов недвижимости:

Квартира;

Частный дом (в том числе с земельным участком);

Земельный участок;

Коммерческая недвижимость (магазин, спортивный центр, склад и т.д.).

Особенностью компании является наличие множества дополнительных бесплатных услуг:

Бесплатное оценивание любой недвижимости;

Сертификат на бесплатное повторное оформление кредита;

Юридическая помощь на всех этапах сотрудничества;

Инкассация средств при получении кредита.

Как подать заявку на кредит под залог недвижимости?

Оформить кредит под залог недвижимости в компании «Кредит 112» очень просто. Оставьте заявку на сайте, по телефону или в офисе компании в Киеве. В течение 10 минут финансовый специалист свяжется с вами и уточнит все детали сделки.

Для получения займа необходимо предоставить только паспорт гражданина Украины (либо разрешение на проживании на территории Украины для иностранных граждан), ИНН и правоустанавливающие документы на недвижимость. Оценка имущества происходит в тот же день. После подписания договоров вы получаете кредит под залог недвижимости наличными в банке.