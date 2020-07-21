Финансовые новости
- |
- 21.07.20
- |
- 08:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Где выгодно взять кредит под залог недвижимости в Украине?
14:21 20.07.2020 |
Кредитование является основной развития бизнеса во всем мире. Несколько сотен миллионов людей получают займ в банке или в частной финансовой компании ежегодно. В Украине кредитная сфера также достигла больших успехов в развитии, в особенности - залоговое кредитование. Залог недвижимости бесспорно является более выгодным для заёмщика по всем пунктам. Чтобы разобраться со всеми преимуществами и недостатками кредитов под залог недвижимости, мы предлагаем ознакомиться с основными понятиями на примере условий частного кредитора «Кредит 112» в городе Киев.
Почему кредит под залог недвижимости - это выгодно?
Кредит в банке без предоставления залогового имущества всегда сопровождается множеством негативных факторов для заёмщика:
Даже при наличии залоговой недвижимости, сумма кредита не будет превышать 50% от её рыночной стоимости. Поэтому мы рекомендуем взять кредит под залог недвижимости в частной финансовой компании «Кредит 112».
Несколько слов о компании «Кредит 112»
«Кредит 112» - это крупнейшая небанковская организация, основанная в 2005 году в городе Киев. На счету компании более 3000 выданных займов. За годы успешной работы специалисты «Кредит 112» сформировали наиболее выгодные условия выдачи кредита под залог недвижимости, исходя из собственного опыта.
Итак, обращаясь в «Кредит 112», вы можете получить кредит под залог следующих типов недвижимости:
Особенностью компании является наличие множества дополнительных бесплатных услуг:
Как подать заявку на кредит под залог недвижимости?
Оформить кредит под залог недвижимости в компании «Кредит 112» очень просто. Оставьте заявку на сайте, по телефону или в офисе компании в Киеве. В течение 10 минут финансовый специалист свяжется с вами и уточнит все детали сделки.
Для получения займа необходимо предоставить только паспорт гражданина Украины (либо разрешение на проживании на территории Украины для иностранных граждан), ИНН и правоустанавливающие документы на недвижимость. Оценка имущества происходит в тот же день. После подписания договоров вы получаете кредит под залог недвижимости наличными в банке.Если вам срочно нужны деньги на любые цели, оформите кредит под залог недвижимости и получите необходимую сумму в день заявки. Более подробную информацию можно получить на сайте компании «Кредит 112» или по телефону +38-067-112-5-112.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ следует продолжить политику снижения учетной ставки - глава центробанка
|Думаете продать или подарить недвижимость? К чему готовиться
|Задержание экс-главы «Укравтодора» Новака: для следователей много вопросов
|Як курс 30 гривень за долар вплине на очікування щодо інфляції та обсягів виробництва?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Где выгодно взять кредит под залог недвижимости в Украине?
В РУБРИКЕ
|3 правила для мужской футболки: как стирать, где сушить, как хранить
|5 причин поставить дома чугунный камин
|5 причин посетить барбершоп
|Цветы в офисе: буйство красок в серый офис
|Правила безопасной эксплуатации строительной люльки
|В Украине провели командный чемпионат по гольфу
Это интересно
|Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор
|Maserati показала свой первый гибрид
|Умными очками Apple Glasses можно будет управлять глазами
|На Huawei подали в суд за нарушение патентов на технологии обработки изображений
|Huawei, Xiaomi, Bytedance и OnePlus возглавили рейтинг лучших китайских брендов
|Mercedes-AMG GT Black Series: самый мощный V8 и активная аэродинамика
|Хакеры, взломавшие аккаунты знаменитостей в Twitter, заработали $121 000