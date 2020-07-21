3 правила для мужской футболки: как стирать, где сушить, как хранить

Мы абсолютно уверены: в гардеробе каждого мужчины есть приличный запас футболок. Это любимый предмет одежды не только на лето - футболку можно надеть под свитер или куртку. Главное, чтобы она всегда выглядела аккуратно и привлекательно.

Специалисты онлайн-маркета украинских брендов https://themarket.ua/ рассказали, как продлить жизнь любимой футболке и радоваться ее красоте и свежести как можно дольше.

Стирать не слишком часто

Поскольку футболки украинских дизайнеров почти всегда шьют из натуральной хлопковой ткани с добавлением искусственных эластичных нитей, они очень гигроскопичны, т.е. практически моментально впитывают влагу тела и все запахи. Поэтому их хочется отправить в стирку уже после одного раза использования. Однако, эксперты уверяют: частая стирка вредит изделиям. На одежде появляются катышки (особенно, если хлопок не очень качественный), она теряет внешний вид, слишком растягивается или неравномерно "усаживается" после высыхания.

Натуральные хлопковые футболки лучше стирать как можно реже и при низких температурах 30-40 С. Кроме стирального порошка, допускается использование кондиционера, который отлично смягчает хлопок, сохраняя опрятный вид.

Как сушить футболку

Лучше, чтобы после стирки влажная вещь высыхала тщательно расправленной. Часто после правильной сушки глажка утюгом, которая всегда нежелательна для вещи, может не потребоваться вовсе.

Автоматическая сушилка идеальна для постельного белья, вот для футболок - практически смерть, поскольку в ней износ вещи наступает гораздо быстрее.

Нельзя сушить цветные и белоснежные футболки на прямых солнечных лучах. Да, они высохнут быстрее, но яркий цвет от солнца линяет, а белый - желтеет. Футболки лучше сушить в тени.

Идеальный вариант - раскладная сушилка для вещей или вешалка-плечики, расположенные в хорошо проветриваемом помещении. Это убережет любимую футболку от износа и сохранит ее цвет и форму.

Как правильно хранить футболки

Идеальное хранение - в платяном шкафу, на отдельной для каждой футболки вешалке-плечиках. Несколько вещей на одной вешалке делает их смятыми. ДЛя белых футболок лучше выбрать пластиковые "плечики", поскольку металлические окисляют вещь, а деревянные - оставляют желтизну.

В шкаф нужно отправлять только чистые футболки, чтобы избежать затхлого запаха. Футболку не первой свежести, но которую вы еще планируете разок надеть, развесьте на "камердинере" - специальной стойке для одной вещи.

Хранить футболки в шкафу можно и в сложенном виде на полке, однако следите, чтобы все складки были тщательно расправлены.

Синтетические футболки проще в уходе

Если вы решили выбрать футболку с содержанием синтетики в составе ткани, то должны знать ее особенности. Тут стоит выделить плюсы и минусы.

Эластан в составе футболки:

делает ее более ноской и прочной;

препятствует сминанию и складкам;

футболка хорошо "сидит" на фигуре;

вещь меньше пачкается.

Минусы синтетики в составе:

хуже впитывает пот - не слишком комфортно!

электризуется, особенно если сверху надеть свитер или куртку.

Ухаживать за синтетикой и полусинтетикой проще, чем за хлопком - она не теряет форму после стирки, почти не мнется. Но и тут есть свои нюансы:

Футболку с синтетикой в составе нужно стирать при температуре воды 30С; гладить утюгом ее нельзя или (в случае, если на бирке изделия указана иная информация) - на минимальной температуре.

Но в любом случае, какую бы футболку вы не выбрали, обратите внимание на правильную стирку; сушите, аккуратно развешивая, храните бережно, и вещь прослужит вам дольше!