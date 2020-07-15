5 причин поставить дома чугунный камин

Домашние камины- это способ не просто получить приятное тепло, но и морально отдохнуть и набраться сил у настоящего огня. Чаще всего камины выкладывают из огнеупорного кирпича, размещая их у одной из стен комнаты, которая служит своеобразным упором для печи. Однако сегодня на рынке появились чугунные камины, которые можно устанавливать без привязки к стене, хоть посреди помещения.

У такого камина есть как преимущества, так и недостатки. Мы выяснили у экспертов компании KamiNova, насколько целесообразно покупать такой камин и прямо спросили о всех "подвохах". Ответы специалистов - перед вами.

3 вида чугунных каминов: какой выбрать?

Для начала разберемся, какие существуют виды чугунных каминов и в чем их особенности. Итак, 3 принципиально отличающихся категории каминов:

отопительные - работают только на обогрев помещения, в котором установлены. Чаще всего их используют в качестве дополнительного источника тепла или просто для создания приятной атмосферы;

отопительные с варочной поверхностью. На таких каминах установлены конфорки и можно вскипятить чайник и даже приготовить ужин;

печь камин чугунная с водяным контуром, которая подключается к системе парового отопления и обогревает сразу несколько комнат. В некоторых случаях, и даже в целом весь дом.

Несмотря на то, что чугун - тяжелый материал, камин из него гораздо легче и мобильнее, чем его выложенный из жаропрочного кирпича "собрат". Поэтому его спокойно можно устанавливать без фундамента или на деревянных перекрытиях второго этажа. Вес самого крупного камина с водяным контуром редко превышает 200 кг, поэтому он не создает серьезную нагрузку на установочное основание.

Пять важных плюсов каминов из чугуна

По словам консультантов компании KamiNova, чугунные печи сегодня - тренд, поскольку, в отличие от других каминов, стоят на порядок дешевле. Кроме этого, есть ряд других преимуществ, из которых лично мы отдельно отметим пять:

быстрое накопление тепла и медленная отдача. Благодаря этому температура в комнате долго держится на комфортной отметке; простота установки. Для полноценной работы необходимо только подсоединить дымоход и устройство будет работать; приятный внешний вид. Существует множество моделей с разным оформлением корпуса. Подобрать оптимальный вариант под интерьер очень легко; долговечность. Чугун не прогорает от высокой температуры, как другие металлы; безопасность и комфорт. Чугунный камин - пожаробезопасный, поскольку его конструкцию продумывали и дорабатывали опытные инженеры.

Недостатки и особенности конструкции

Есть у чугуна и недостаток, правда он всего один - хрупкость. Металл хоть и выносливый, но очень боится небрежного отношения и резких ударов. Поэтому транспортировка, монтаж и собственно использование чугунного камина должны быть максимально аккуратными.

Если на горячий чугун часто попадает холодная вода, трескается топка: резкий перепад температуры провоцирует неравномерное расширение и сужение, и металл дает трещину.

Тем не менее, камин из чугуна - это красиво и очень тепло. Смело устанавливайте его в своем доме и пусть в нем всегда будет комфортно!