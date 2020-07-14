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Правила безопасной эксплуатации строительной люльки
16:37 13.07.2020 |
Фасадный подъемник предназначен для выполнения высотных работ, поэтому при его использовании следует строго соблюдать правила техники безопасности. От этого зависит здоровье и жизнь всей бригады.
Что нужно знать при использовании подвесной платформы?
Фасадный подъемник должен быть на каждом строительном объекте, однако далеко не всегда его покупка оказывается целесообразной. В таком случае застройщикам подойдет аренда строительной люльки. Она позволит сэкономить средства, не останавливая фасадные работы.
Во время эксплуатации подъемника доступ к подвесному механизму и обслуживание платформы разрешены только квалифицированному персоналу, обладающему достаточной технической подготовкой.
Среди других правил техники безопасности нужно выделить:
При обрыве рабочего троса персонал должен спокойно покинуть строительную люльку, придерживаясь требований техники безопасности. После этого нужно вызвать квалифицированный персонал, который сможет устранить поломку.
В чем преимущества аренды подъемников в компании «Мид-Сервис»?
Большинство высотных работ носят периодичный характер. Чтобы не тратить деньги на покупку платформы, стоит воспользоваться ее арендой. Эту услугу предлагает компания «Мид-Сервис» - официальный поставщик профессиональных строительных люлек.
Арендуя подвесные платформы в «Мид-Сервис», клиенты компании получают:
Компания «Мид-Сервис» обладает всей необходимой документацией и предлагает аренду лучших подъемников по самым низким ценам.
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