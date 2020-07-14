Правила безопасной эксплуатации строительной люльки

Фасадный подъемник предназначен для выполнения высотных работ, поэтому при его использовании следует строго соблюдать правила техники безопасности. От этого зависит здоровье и жизнь всей бригады.

Что нужно знать при использовании подвесной платформы?

Фасадный подъемник должен быть на каждом строительном объекте, однако далеко не всегда его покупка оказывается целесообразной. В таком случае застройщикам подойдет аренда строительной люльки. Она позволит сэкономить средства, не останавливая фасадные работы.

Во время эксплуатации подъемника доступ к подвесному механизму и обслуживание платформы разрешены только квалифицированному персоналу, обладающему достаточной технической подготовкой.

Среди других правил техники безопасности нужно выделить:

строительная люлька должна быть заземлена, груз необходимо рассредоточить по всей корзине, чтобы предотвратить ее наклон или опрокидывание. Фасадный подъемник нельзя использовать, если его предохранительная блокировка неисправна;

тормозить двигатель вручную при нормальной работе строительной люльки запрещено;

оператор платформы должен постоянно следить за ее состоянием и своевременно выявлять неисправности;

при срабатывании концевого выключателя происходит автоматическая остановка платформы. В таком случае требуется быстро опустить ее. Это позволит своевременно отвести концевой выключатель от стопора;

строительная люлька должна быть повторно отрегулирована, если наклон платформы по сторонам превышает 15 см;

при исчезновении питания необходимо сначала выключить его на щитке. Если в это время требуется опуститься на землю, необходимо задействовать дополнительную тормозную систему;

перегибать рабочий и страховочные тросы строго запрещено. Следует исключить попадание на них цементного раствора и других строительных смесей. Менять тросы необходимо при обнаружении на них следов отслаивания, трещин, деформации и других дефектов.

При обрыве рабочего троса персонал должен спокойно покинуть строительную люльку, придерживаясь требований техники безопасности. После этого нужно вызвать квалифицированный персонал, который сможет устранить поломку.

В чем преимущества аренды подъемников в компании «Мид-Сервис»?

Большинство высотных работ носят периодичный характер. Чтобы не тратить деньги на покупку платформы, стоит воспользоваться ее арендой. Эту услугу предлагает компания «Мид-Сервис» - официальный поставщик профессиональных строительных люлек.

Арендуя подвесные платформы в «Мид-Сервис», клиенты компании получают:

бесплатные консультации;

помощь в выборе подъемника;

выезд на объект эксперта компании;

помощь в доставке техники;

сборку и запуск строительной люльки.

Компания «Мид-Сервис» обладает всей необходимой документацией и предлагает аренду лучших подъемников по самым низким ценам.