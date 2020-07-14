Цветы в офисе: буйство красок в серый офис

Архитектура современного офиса состоит из большого количества оргтехники, стильной мебели и панорамных окон. В таких помещениях необходима зелень. Во-первых, цветы собирают пыль, а во-вторых - насыщают пространство кислородом.

Студия фитодизайна “Флорен” предлагает оригинальное оформление комнат для переговоров, кабинетов и оупенспейсов. Для этого выбираются растения в горшках, которые не требуют особенного ухода.





Роль освещения

Для цветов очень важно место расположения. Правильное положение вазона обеспечивает один из главных параметров степень освещенности. Вряд ли получится любоваться красивой зеленью, если поставить растение далеко от окон или в длинном темном коридоре.

С другой стороны, надо учитывать, на какую сторону выходят окна офиса. На юге, как правило, переизбыток солнечного света, а это тоже может негативно сказаться на оттенке листвы. Дизайнеры учитывают такие моменты и предлагают для вазонов именно север, запад и восток.

Сейчас в моде офисные помещения в стиле открытых пространств. В таком офисе цветы как элемент декора будут гармонично смотреться в центре комнаты. В этом случае вопрос освещения решается очень просто. Достаточно при планировке ламп с искусственным светом несколько запроектировать посередине. Одной-двух вполне хватит для того, чтобы листья имели яркий зеленый цвет.

Если для растений используются лампы дневного света, то здесь очень важен промежуток времени, когда освещение полностью отсутствует. В длительной темноте оно будет искать свет и начнет тянуться в сторону окон. А это может нарушить композицию, цветок станет кривым и некрасивым.





Влажность воздуха

Следующий важный компонент - это уровень влажности. Это правило работает и в квартире, и в офисе. Не ставьте свои растения близко к источникам центрального отопления или под кондиционером. Сквозняки и сухой воздух настоящие враги для цветов, даже для тех, родина которых находится в тропиках.

Первым признаком недостаточной влажности является опадание и желтизна листьев. Но что делать, если нельзя убрать горшки от батареи? В этом случае на зиму необходимо применить особый режим ухода. Заведите пульверизатор с отстоянной водой и периодически опрыскивайте листья. Также можно поставить рядом с конвекторами емкость с водой и наполнять ее по мере необходимости. А можно завести в офисе увлажнитель воздуха. Последние будут особенно уместны там, где есть системы кондиционирования. Кроме того, сухой воздух вреден и самим сотрудникам.

Зимний уход - это очень просто и сложно одновременно. С одной стороны почти все растения находятся в состоянии покоя и не требуют особого ухода, а с другой - высокие температуры “смущают” цветы и они не могут спокойно отдыхать.

В Европе есть практика заключения договоров между фирмой и цветочным магазином. Последние поставляют цветы и обязуются менять их в случае увядания. “Пострадавшие” вазоны флористы приводят в порядок. И так до окончания соглашения.





Пересадка и удобрение

Только что купленные вазоны не нужно сразу удобрять, а тем более пересаживать. Им требуется время на адаптацию. Поэтому пересадку в больший горшок нужно делать обязательно весной, незадолго до или после цветения.

При пересадке очень важно не повредить корни. Поэтому нужно:

аккуратно извлечь растение;

поставить весь ком земли в новый горшок;

в свободное пространство досыпать грунт.

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Когда лучше покупать комнатные растения

Совершать покупку цветов лучше в весенне-осенний период. Делая такие приобретения зимой, вы рискуете переохладить растение и оно погибнет. Если уже так случилось, постарайтесь не снимать сразу упаковку, дайте растению привыкнуть к обстановке.

Чтобы купить здоровый вазон, обратите внимание на его вид. Не должно быть желтых или поврежденных листьев, вся корневая система должна находиться в земле. Это касается как верхней, так и нижней части цветка. Также не стоит покупать горшок, на котором есть белый или зеленоватый налет на почве. Это может быть признаком болезни.