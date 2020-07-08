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Чем отличаются детекторы валют для бизнеса и приватного использования
11:26 08.07.2020 |
Сфера оптово-розничной торговли и услуг подразумевает использование большого количества наличности. Чтобы обезопасить бизнес и клиентов, необходимо постоянно контролировать подлинность купюр. Справиться с этой задачей помогает детектор валют – устройство, сканирующее ультрафиолетовые и другие опознавательные знаки на купюрах. Заказать его можно в интернет-магазине компании «Ютис».
Виды детекторов валют: универсальные и профессиональные
Универсальные приборы имеют среднюю мощность, которая позволяет проверять на подлинность банкноты, ценные бумаги, билеты и сертификаты. Автоматические детекторы, помимо этих функций, поддерживают сортировку купюр и работу со стопками банкнот. Профессиональные устройства отличаются мощностью, высоким качеством проверки и расширенным функционалом.
Особенности работы детекторов валют
Принцип работы устройства зависит от модели. Чтобы проверить подлинность купюры на автоматическом детекторе, нужно поднести ее к прибору, дождаться пока он захватит ее и выведет результаты проверки на экран. Внутри устройства располагаются датчики, которые определяют размер и толщину купюры, расположение магнитных и инфракрасных меток, микроперфорации. При этом в его памяти уже имеются эталонные значения каждой банкноты. Если купюра подлинная, на экране высвечивается ее номинал, если поддельная – прибор ее отклоняет.
При использовании просмотрового детектора кассиру нужно:
Если на проверяемой купюре отсутствуют опознавательные знаки и при поднесении к сканирующему устройству она осталась без изменений, кассир имеет право засомневаться в ее подлинности, вернуть клиенту или обратиться к администратору.
Отличия детекторов валют: на что обратить внимание при выборе
Интернет-магазин компании «Ютис» предлагает детекторы валют Dors, Спектр и других брендов. Чтобы заказать их, обратитесь к консультантам по номеру 048-711-70-17. Можете также оформить онлайн-заявку или посетить офис компании, расположенный по адресу: Одесса, ул. Нежинская, 75.
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