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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Чем отличаются детекторы валют для бизнеса и приватного использования

11:26 08.07.2020 |

Пресс-релизы

Сфера оптово-розничной торговли и услуг подразумевает использование большого количества наличности. Чтобы обезопасить бизнес и клиентов, необходимо постоянно контролировать подлинность купюр. Справиться с этой задачей помогает детектор валют – устройство, сканирующее ультрафиолетовые и другие опознавательные знаки на купюрах. Заказать его можно в интернет-магазине компании «Ютис».


Виды детекторов валют: универсальные и профессиональные

 
Детекторы валют – приборы, предназначенные для анализа соответствия дензнаков государственным стандартам. Условно они делятся на следующие группы:


  • универсальные (просмотровые), предназначенные для частного применения;
  • автоматические, использующиеся в банках и на крупных оптово-розничных объектах;
  • профессиональные, не имеющие ограничений по использованию.

    • Универсальные приборы имеют среднюю мощность, которая позволяет проверять на подлинность банкноты, ценные бумаги, билеты и сертификаты. Автоматические детекторы, помимо этих функций, поддерживают сортировку купюр и работу со стопками банкнот. Профессиональные устройства отличаются мощностью, высоким качеством проверки и расширенным функционалом.


    Особенности работы детекторов валют

    Принцип работы устройства зависит от модели. Чтобы проверить подлинность купюры на автоматическом детекторе, нужно поднести ее к прибору, дождаться пока он захватит ее и выведет результаты проверки на экран. Внутри устройства располагаются датчики, которые определяют размер и толщину купюры, расположение магнитных и инфракрасных меток, микроперфорации. При этом в его памяти уже имеются эталонные значения каждой банкноты. Если купюра подлинная, на экране высвечивается ее номинал, если поддельная – прибор ее отклоняет.

    При использовании просмотрового детектора кассиру нужно:

  • установить режим просмотра – ультрафиолетовый, инфракрасный, магнитный или другой;
  • поднести купюру к смотровой области устройства;
  • самостоятельно определить наличие на бумаге выбранных ультрафиолетовых, инфракрасных, магнитных или других знаков.

    • Если на проверяемой купюре отсутствуют опознавательные знаки и при поднесении к сканирующему устройству она осталась без изменений, кассир имеет право засомневаться в ее подлинности, вернуть клиенту или обратиться к администратору.


    Отличия детекторов валют: на что обратить внимание при выборе

     
    Первым делом нужно определить цель покупки, то есть, как часто и в каком объеме будет использоваться детектор валют. При редких частных проверках обычно обходятся устройством просмотрового типа, на кассе или в обменном пункте лучше установить устройство автоматического типа. Помимо принципа работы, при выборе оборудования следует учесть:


  • тип детекции (ИК, УФ, спектральный, антистоксовый и др.);
  • габариты и вес;
  • мобильность;
  • набор дополнительных функций;
  • время автономной работы.

    • Интернет-магазин компании «Ютис» предлагает детекторы валют Dors, Спектр и других брендов. Чтобы заказать их, обратитесь к консультантам по номеру 048-711-70-17. Можете также оформить онлайн-заявку или посетить офис компании, расположенный по адресу: Одесса, ул. Нежинская, 75.
     

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