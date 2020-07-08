Чем отличаются детекторы валют для бизнеса и приватного использования

Сфера оптово-розничной торговли и услуг подразумевает использование большого количества наличности. Чтобы обезопасить бизнес и клиентов, необходимо постоянно контролировать подлинность купюр. Справиться с этой задачей помогает детектор валют – устройство, сканирующее ультрафиолетовые и другие опознавательные знаки на купюрах. Заказать его можно в интернет-магазине компании «Ютис».





Виды детекторов валют: универсальные и профессиональные

Детекторы валют – приборы, предназначенные для анализа соответствия дензнаков государственным стандартам. Условно они делятся на следующие группы:





универсальные (просмотровые), предназначенные для частного применения;

автоматические, использующиеся в банках и на крупных оптово-розничных объектах;

профессиональные, не имеющие ограничений по использованию.

Универсальные приборы имеют среднюю мощность, которая позволяет проверять на подлинность банкноты, ценные бумаги, билеты и сертификаты. Автоматические детекторы, помимо этих функций, поддерживают сортировку купюр и работу со стопками банкнот. Профессиональные устройства отличаются мощностью, высоким качеством проверки и расширенным функционалом.





Особенности работы детекторов валют

Принцип работы устройства зависит от модели. Чтобы проверить подлинность купюры на автоматическом детекторе, нужно поднести ее к прибору, дождаться пока он захватит ее и выведет результаты проверки на экран. Внутри устройства располагаются датчики, которые определяют размер и толщину купюры, расположение магнитных и инфракрасных меток, микроперфорации. При этом в его памяти уже имеются эталонные значения каждой банкноты. Если купюра подлинная, на экране высвечивается ее номинал, если поддельная – прибор ее отклоняет.

При использовании просмотрового детектора кассиру нужно:

установить режим просмотра – ультрафиолетовый, инфракрасный, магнитный или другой;

поднести купюру к смотровой области устройства;

самостоятельно определить наличие на бумаге выбранных ультрафиолетовых, инфракрасных, магнитных или других знаков.

Если на проверяемой купюре отсутствуют опознавательные знаки и при поднесении к сканирующему устройству она осталась без изменений, кассир имеет право засомневаться в ее подлинности, вернуть клиенту или обратиться к администратору.





Отличия детекторов валют: на что обратить внимание при выборе

Первым делом нужно определить цель покупки, то есть, как часто и в каком объеме будет использоваться детектор валют. При редких частных проверках обычно обходятся устройством просмотрового типа, на кассе или в обменном пункте лучше установить устройство автоматического типа. Помимо принципа работы, при выборе оборудования следует учесть:





тип детекции (ИК, УФ, спектральный, антистоксовый и др.);

габариты и вес;

мобильность;

набор дополнительных функций;

время автономной работы.

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