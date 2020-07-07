Как заработать на бирже Форекс: актуальная ситуация на рынке бумаг

Биржи понемногу «отходят» от весеннего шока, но расслабляться пока рано. На фоне ожидаемой второй волны эпидемии трейдеры на рынке Форекс ведут себя крайне осторожно. Все потребительские индексы остаются на весьма низких значениях. Предыдущие прогнозы по поводу сроков восстановления экономики оказались преждевременными. Следовательно, планы приходится корректировать по мере развития ситуации. Но вопрос «Как заработать на бирже Форекс?» всегда актуален. Об этом мы поговорили с экспертами платформы BMFN. Читайте подробности.

Общий тренд последних месяцев на рынке Форекс

Аналитики Boston Merchant Financial весьма скептичны по поводу сроков роста экономики в целом. По состоянию на середину июня, социальное напряжение и неизвестность в эпидемиологических вопросах требуют от трейдеров воздержания от крупных инвестиций. Американское производство сильно завязано на латиноамериканской рабочей силе, а именно этот регион сейчас стал новым эпицентром эпидемии.





На фоне американо-китайских торговых трений все больше трейдеров задаются вопросом - как лучше распорядиться имеющимися активами? Наиболее оптимально - слушать ведущие финансовые порталы вроде BMFN. Аналитики всегда видят картину более целостно, нежели «с места». Ведь в условиях текущей волатильности нужно выработать надежную стратегию на длительное время.

Цифровые показатели

К середине июля американский Форекс продолжает пикирование. Это фактически самые низкие показатели за три месяца: S&P500 4,8%, NASDAQ 2,3%, DJIA 5,6%. Вслед за американскими полетели вниз и европейские площадки: STOXX Europe 600 упал на 4,99%, DAX на 6,13%, CAC 40 на 6,05%, FTSE 100 на 4,89%.

Цены на нефть также упали: Brent -8,4%, WTI - 8,3%. Многие аналитики из нефтяных держав говорят о желанном отскоке до $40 за баррель. Потребление в крупнейших промышленных регионах сильно упало. ОПЕК дает среднегодовой прогноз потребления в 9,1 млн баррелей в сутки, а США заявили о дополнительных 500 тысячах баррелей сланцевой нефти в сутки, что еще больше давит на WTI.

Этим данным вторит и ООН. 21 июня UNCTAD выдала доклад, что прогнозируемый объем прямых инвестиций уменьшится на 40% относительно предыдущего 2019 года. На 2021 год планируется падение на 10%, а рост инвестиций ожидается лишь в 2022 году. Такой прогноз, впрочем, валиден лишь в случае оптимального преодоления ситуации с коронавирусом. Аналитики BMFN в целом подтверждают ситуацию, но о североамериканском рынке говорят более пессимистично.

Что же делать трейдеру?

Прогнозы «с места» - дело неблагодарное. Ожидаемые сроки восстановления экономики затягиваются, любые смелые прогнозы на ближайшие месяцы чаще всего оказываются фикциями. Ожидаемое потребление нефти не восстановилось в июне, не восстановится в июле и, вероятнее всего, не достигнет оптимальных значений даже осенью. И это в условиях страды и в целом неблагоприятного урожая ввиду плохой ситуации с зимними и весенними осадками в большинстве сельскохозяйственных регионов Евразии.