Финансовые новости
- |
- 07.07.20
- |
- 11:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Как заработать на бирже Форекс: актуальная ситуация на рынке бумаг
11:02 07.07.2020 |
Биржи понемногу «отходят» от весеннего шока, но расслабляться пока рано. На фоне ожидаемой второй волны эпидемии трейдеры на рынке Форекс ведут себя крайне осторожно. Все потребительские индексы остаются на весьма низких значениях. Предыдущие прогнозы по поводу сроков восстановления экономики оказались преждевременными. Следовательно, планы приходится корректировать по мере развития ситуации. Но вопрос «Как заработать на бирже Форекс?» всегда актуален. Об этом мы поговорили с экспертами платформы BMFN. Читайте подробности.
Общий тренд последних месяцев на рынке Форекс
Аналитики Boston Merchant Financial весьма скептичны по поводу сроков роста экономики в целом. По состоянию на середину июня, социальное напряжение и неизвестность в эпидемиологических вопросах требуют от трейдеров воздержания от крупных инвестиций. Американское производство сильно завязано на латиноамериканской рабочей силе, а именно этот регион сейчас стал новым эпицентром эпидемии.
На фоне американо-китайских торговых трений все больше трейдеров задаются вопросом - как лучше распорядиться имеющимися активами? Наиболее оптимально - слушать ведущие финансовые порталы вроде BMFN. Аналитики всегда видят картину более целостно, нежели «с места». Ведь в условиях текущей волатильности нужно выработать надежную стратегию на длительное время.
Цифровые показатели
К середине июля американский Форекс продолжает пикирование. Это фактически самые низкие показатели за три месяца: S&P500 4,8%, NASDAQ 2,3%, DJIA 5,6%. Вслед за американскими полетели вниз и европейские площадки: STOXX Europe 600 упал на 4,99%, DAX на 6,13%, CAC 40 на 6,05%, FTSE 100 на 4,89%.
Цены на нефть также упали: Brent -8,4%, WTI - 8,3%. Многие аналитики из нефтяных держав говорят о желанном отскоке до $40 за баррель. Потребление в крупнейших промышленных регионах сильно упало. ОПЕК дает среднегодовой прогноз потребления в 9,1 млн баррелей в сутки, а США заявили о дополнительных 500 тысячах баррелей сланцевой нефти в сутки, что еще больше давит на WTI.
Этим данным вторит и ООН. 21 июня UNCTAD выдала доклад, что прогнозируемый объем прямых инвестиций уменьшится на 40% относительно предыдущего 2019 года. На 2021 год планируется падение на 10%, а рост инвестиций ожидается лишь в 2022 году. Такой прогноз, впрочем, валиден лишь в случае оптимального преодоления ситуации с коронавирусом. Аналитики BMFN в целом подтверждают ситуацию, но о североамериканском рынке говорят более пессимистично.
Что же делать трейдеру?
Прогнозы «с места» - дело неблагодарное. Ожидаемые сроки восстановления экономики затягиваются, любые смелые прогнозы на ближайшие месяцы чаще всего оказываются фикциями. Ожидаемое потребление нефти не восстановилось в июне, не восстановится в июле и, вероятнее всего, не достигнет оптимальных значений даже осенью. И это в условиях страды и в целом неблагоприятного урожая ввиду плохой ситуации с зимними и весенними осадками в большинстве сельскохозяйственных регионов Евразии.В таком положении трейдеру нужна надежная площадка. На BMFN отзывы говорят о том, что портал - действительно хорошее решение для повседневного трейдинга, в том числе в кризисных ситуациях. Эта площадка доказала, что способна выдавать правдивую и взвешенную аналитику. Все индексы появляются своевременно, а среднесрочные прогнозы обыкновенно выходят наиболее реалистичными из всех возможных. Поэтому опытный трейдер обязательно воспользуется услугами этого сайта, чтобы узнать, как заработать на Форексе даже в кризис.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине хотят криминализировать уклонение от уплаты любых платежей
|Парадокс Зеленского: зачем вводить Украину в кризис, а потом снова ползти к МВФ
|Зеленский пообещал «не простить». Когда ждать первого уголовного дела против Турчинова
|Четыре тысячи поправок: Когда «слуги» наконец согласуют правила местных выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Реклама на билбордах в Киеве. Успешный бизнес начинается с рекламы
|Где быстро и выгодно взять кредит под залог квартиры в Украине?
|Запуск бизнеса в офлайне: чек-лист, как подготовить продуктовый магазин к работе
|Как получить кредит онлайн
|Ремонт квартир под ключ от компании Velemstroy
|Как сочетать вино с овощами – советы от ALCOMAG
Это интересно
|В Британии задержали более 700 человек после взлома зашифрованного преступного чата
|Хочешь включить подогрев сиденья? Сначала заплати. BMW начнет продавать опции в своих авто по подписке
|Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм
|Volvo проведет крупнейший отзыв в истории
|Топ-10 наиболее производительных смартфонов по версии AnTuTu за июнь
|Представлен смартфон Honor X10 Max 5G: гигантский экран и аккумулятор на 5000 мА·ч
|Новый турбомотор Maserati: рекордная мощность и технологии из Формулы-1