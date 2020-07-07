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Реклама на билбордах в Киеве. Успешный бизнес начинается с рекламы
13:06 06.07.2020 |
В современном мире развивающимся компаниям крайне важно соблюдать главные рекламные принципы: постоянное взаимодействие с аудиторией, формирование положительного имиджа и регулярное напоминание потребителям о выгодности предложения (скидки, акции). Помочь с этим сможет наружная реклама, которая постоянно находится на виду и положительно влияет на узнаваемость бренда. Заказать размещение рекламы на скролле, ситилайте или билборде в Киеве вы можете на сайте рекламного агентства IDMedia. Здесь же представлен полный перечень доступных к аренде конструкций (с адресом, фото, описанием).
Билборд в Киеве, профессиональный подход к рекламе
АйДиМедиа - это агентство-которое уже больше 10 лет занимается исключительно размещением наружной рекламы. Наша команда помогает с помощью аренды билбордов развивать торговую марку, привлекать новых клиентов и ежедневно контактировать с целевой аудиторией. В Киеве множество форматов для размещения рекламы, например скроллы, ситилайты, бэклайты и получивший популярность в последнее время формат видеоборд или digital борд. Каждый из этих форматов расположен в разных зонах и воздействует на разные аудитории.
Аренда билбордов в Киеве - главный маркетинговый инструмент столицы
Завоевать лояльное отношение потребителей, привлечь новых покупателей, направить их к точке реализации продукта, проинформировать жителей Киева о предстоящем мероприятии - все это способна выполнить наружная реклама. Данный маркетинговый инструмент считается универсальным в применении. Его могут использовать как небольшие предприятия, так и международные компании.
Высокая востребованность наружки объясняется ее несколькими достоинствами:
Чтобы, размещенная в Киеве, реклама принесла максимум пользы, необходимо соблюсти несколько правил ее формирования: лаконичность информации, соответствие бренду, побуждение к действию, креативное оформление, размещение в районе с хорошей проходимостью. Со всеми этими вопросами вам помогут разобраться специалисты IDMedia.
Если наружная реклама в Киеве - то в IDMedia
Агентство IDMedia предоставляет клиентам 100% покрытие по регионам Украины. У нас вы можете арендовать рекламный щит в любом районе Киева: Оболонский, Голосеевский, Днепровский и т. д. Благодаря самому большому покрытию, рекламное агентство отбирает самые лучшие поверхности для бронирования. Конструкции отличаются высоким качеством, удачным расположением (в зоне видимости) и надежностью. Размещая на них рекламный постер (его мы также сумеем самостоятельно подготовить к печати), вы гарантируете себе спокойствие за его безопасность и сохранность.
В 2016, 2017 и 2019 годах агентство АйДиМедиа становилось победителем в номинациях «Компания Года» и «Лидер Отрасли» по версии всеукраинского бизнес-рейтинга. Менеджеры компании оперативно ответят на вопросы и помогут подобрать подходящий в конкретном случае формат рекламных плоскостей.
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