Реклама на билбордах в Киеве. Успешный бизнес начинается с рекламы

В современном мире развивающимся компаниям крайне важно соблюдать главные рекламные принципы: постоянное взаимодействие с аудиторией, формирование положительного имиджа и регулярное напоминание потребителям о выгодности предложения (скидки, акции). Помочь с этим сможет наружная реклама, которая постоянно находится на виду и положительно влияет на узнаваемость бренда. Заказать размещение рекламы на скролле, ситилайте или билборде в Киеве вы можете на сайте рекламного агентства IDMedia. Здесь же представлен полный перечень доступных к аренде конструкций (с адресом, фото, описанием).





Билборд в Киеве, профессиональный подход к рекламе

АйДиМедиа - это агентство-которое уже больше 10 лет занимается исключительно размещением наружной рекламы. Наша команда помогает с помощью аренды билбордов развивать торговую марку, привлекать новых клиентов и ежедневно контактировать с целевой аудиторией. В Киеве множество форматов для размещения рекламы, например скроллы, ситилайты, бэклайты и получивший популярность в последнее время формат видеоборд или digital борд. Каждый из этих форматов расположен в разных зонах и воздействует на разные аудитории.

Аренда билбордов в Киеве - главный маркетинговый инструмент столицы

Завоевать лояльное отношение потребителей, привлечь новых покупателей, направить их к точке реализации продукта, проинформировать жителей Киева о предстоящем мероприятии - все это способна выполнить наружная реклама. Данный маркетинговый инструмент считается универсальным в применении. Его могут использовать как небольшие предприятия, так и международные компании.

Высокая востребованность наружки объясняется ее несколькими достоинствами:

Неизбежность контакта. Размещенная в месте высокого скопления ЦА реклама обязательно будет изучена будущим потребителем;

Формирование положительного образа бренда. Компании которые регулярно продвигают свой товар выглядят лидерами среди конкурентов;

Круглосуточная работа. Наружная реклама - это не про 15 секунд между роликами. Такой вид продвижения работает на протяжении всего дня. А подсветка позволяет ему воздействовать на целевых потребителей даже ночью.

Чтобы, размещенная в Киеве, реклама принесла максимум пользы, необходимо соблюсти несколько правил ее формирования: лаконичность информации, соответствие бренду, побуждение к действию, креативное оформление, размещение в районе с хорошей проходимостью. Со всеми этими вопросами вам помогут разобраться специалисты IDMedia.

Если наружная реклама в Киеве - то в IDMedia

Агентство IDMedia предоставляет клиентам 100% покрытие по регионам Украины. У нас вы можете арендовать рекламный щит в любом районе Киева: Оболонский, Голосеевский, Днепровский и т. д. Благодаря самому большому покрытию, рекламное агентство отбирает самые лучшие поверхности для бронирования. Конструкции отличаются высоким качеством, удачным расположением (в зоне видимости) и надежностью. Размещая на них рекламный постер (его мы также сумеем самостоятельно подготовить к печати), вы гарантируете себе спокойствие за его безопасность и сохранность.

В 2016, 2017 и 2019 годах агентство АйДиМедиа становилось победителем в номинациях «Компания Года» и «Лидер Отрасли» по версии всеукраинского бизнес-рейтинга. Менеджеры компании оперативно ответят на вопросы и помогут подобрать подходящий в конкретном случае формат рекламных плоскостей.