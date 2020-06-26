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АНАЛИТИКА

Где быстро и выгодно взять кредит под залог квартиры в Украине?

15:21 26.06.2020 |

Пресс-релизы

 К сожалению, с течением времени условия по кредитованию в банках Украины становятся всё более жесткими. Государственные банки максимально требовательны к заёмщику, поэтому кредит под залог квартиры сейчас наиболее выгодно брать у частных кредиторов. В чем же принципиальная разница между данными организациями - разберем далее. Можно ли доверять частной финансовой компании? Ответ - однозначно да, если речь идёт о проверенной структуре с богатым опытом в сфере выдачи кредитов. Одним из самых надежных частных кредиторов Украины является компания «Банкнота». Данная организация выдает кредит под залог квартиры в Киеве и других областных городах с 2014 года, и за это время зарекомендовала себя как честный и ответственный партнёр для каждого украинца.

Сравнение условий кредита под залог квартиры в банке и в компании «Банкнота»

Банк


Компания «Банкнота»

1.Требуется справка о доходах, наличие поручителей, множество других документов.

1.Для оформления кредита не требуется справка о доходах и поручители, только паспорт, ИНН и правоустанавливающие документы на квартиру.

2.Процентная ставка - от 21% годовых.

2.Процентная ставка - от 18% годовых.

3.Сумма займа не выше 50% от рыночной стоимости квартиры.

3.Сумма займа - до 80% от рыночной стоимости квартиры.

4.Срок рассмотрения запроса - различный, и может достигать нескольких дней.

4.Срок рассмотрения заявки - 9 минут, оценка недвижимости в тот же день, сумма займа может быть получена вами в тот же день наличными.

5.Дополнительные комиссии за досрочное погашение кредита.

5.Нет дополнительных штрафов и комиссий при досрочном погашении кредита.

6.Нет отсрочки по выплате кредита.

6.Отсрочка по выплате предоставляется в индивидуальном порядке.

7.Привязка к курсу иностранных валют (доллару, евро).

7.Возможность получения кредита в гривнах.

8.Отказ в выдаче кредита при наличии юридических и иных проблем с квартирой.

8.Кредит под залог любой, в том числе проблемной, квартиры.


     Как видим из вышеперечисленных факторов компания «Банкнота» превосходит банки по всем параметрам. Так стоит ли ждать своей очереди в банке и в итоге получить отказ, или получить бесплатные консультацию и оценку вашей квартиры от специалистов «Банкнота» в течение 24 часов? Нам кажется, что ответ очевиден.

Ответы на часто задаваемые вопросы от сотрудника «Банкнота»

1.Как меняется процентная ставка по ходу выплат?

       Процентная ставка при оформлении кредита под залог квартиры фиксирована на весь срок займа. Процент начисляется на остаток по кредиту.

2.Может ли заемщик жить в квартире, которая находится под залогом?

       Да, клиенты «Банкнота» имеют право на проживание на территории залоговой недвижимости без ограничений.

3.Какие договора оформляются при получении кредита под залог квартиры?

     Для оформления кредита под залог квартиры оформляются договор ипотеки и договор займа. Согласование всех условий происходит в присутствии юристов и нотариуса.

4.Как проходит процедура передачи суммы кредита под залог квартиры?

      Компания «Банкнота» выдает кредит наличными в банке.

5.Может ли заемщик лично посетить ваш офис, чтобы убедиться в достоверности информации?

     Да, наши сотрудники с радостью предоставят всю информацию о компании и условиях кредитования в главном офисе компании в Киеве. Адрес компании и другую контактную информацию вы можете узнать на нашем сайте.


      Сделайте решительный шаг к финансовой независимости уже сегодня. Оставляйте заявку на кредит под залог квартиры в компании «Банкнота» на официальном сайте. Дополнительные вопросы можно задать менеджеру по телефонам +380679309999 и +380639309999. «Банкнота» - это стандарт европейского качества кредитования в Украине.
 

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