Запуск бизнеса в офлайне: чек-лист, как подготовить продуктовый магазин к работе

Несмотря на то, что онлайн-бизнес с каждым годом становится все популярнее и растет в объемах, остаются востребованными традиционно офлайновые сферы. Одной из таких является торговля продуктами питания. Люди преимущественно покупают подобные товары в ближайших к месту проживания магазинах. И если вы наметили перспективную точку для офлайн-торговли - можете смело ее запускать.

Вместе с экспертами компании «КиевМетСервис» мы подготовили небольшой чек-лист, который поможет организовать торговое пространство и обеспечить не только безопасное хранение продуктов, но и побудить клиентов к покупке.

Обустраиваем стеллажи и полки

В первую очередь специалисты рекомендуют определиться с форматом магазина. Он может быть традиционный для нашей страны, то есть с продавцом и закрытой зоной хранение или в формате самообслуживания. Второй вариант многие эксперты в сфере Retail считают гораздо эффективнее, поскольку люди уже к нему привыкли и хотят самостоятельно выбирать, какой именно товар себе купить. Поэтому, даже при запуске небольшого продуктового магазина, необходимо предусмотреть возможность самообслуживания.

Для этого в «КиевМетСервис» рекомендуют купить следующие торговые полки в магазин:

пристенные открытые стеллажи;

металлические кондитерские стеллажи со стеклянными полками;

овощные и хлебные стеллажи;

перфорированные стеллажи для товара, который можно подвесить;

стеллажи с корзинами и сетками.

Формат таких полок предусматривает легкий доступ людей к любому товару на верхних уровнях. Именно их используют во всех супермаркетах, поэтому полки отлично подойдут для установки в небольшом продуктовом магазинчике.

Покупаем холодильное оборудование

Следующий важный элемент любого магазина, работающего с продуктами - холодильники. Холодильное оборудование в магазин самообслуживания эксперты «КиевМетСервис» рекомендуют покупать в формате холодильных горок или витрин. Причем необходимо выбирать модели с закрывающимися дверцами, поскольку в отличие от крупных супермаркетов с большой проходимостью людей, в маленьком магазине нет необходимости в постоянно открытой витрине.

Выбирая оборудование, помните, что в нем обязательно нужно соблюдать правильное товарное соседство. Поэтому необходимы отдельные холодильники для:

мясной и рыбной продукции;

колбасных изделий;

молочной продукции;

овощей и фруктов;

полностью замороженной продукции;

напитков и воды;

готовых блюд.

Правильное товарное соседство позволит грамотно поддерживать температуру для каждой отдельной группы товаров, что сохранит их свежесть и внешний вид. Например, для зелени и овощей эксперты KMS рекомендуют установить среднетемпературный холодильник с режимом 0-+10 градусов. А вот для мяса, колбасы и рыбы понадобится низкотемпературное оборудование от -5 до +5°С.

Обустраиваем кассовую зону

Для создания удобной рабочей зоны кассира компания «КиевМетСервис» предлагает готовое решение для минимаркетов и магазинов у дома - кассовый бокс. Установка такого оборудования позволит сотрудникам быстро обслуживать клиентов и удобно работать с наличкой, картами. Это одна из ключевых точек работы магазина, поэтому на ее обустройстве не стоит экономить.

Удачного запуска!