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Как получить кредит онлайн
17:27 25.06.2020 |
По статистике, каждый 8 гражданин Украины уже пользовался онлайн кредитами от микрофинансовых организаций. Причиной такой популярности МФО является простота и удобство сотрудничества с ними, получить деньги на карту можно в любое время и любой день.
Преимущества онлайн кредитования
Главные достоинства онлайн займов такие:
- Простота и доступность. Есть множество МФО, которые позволяют оформить кредит в интернете, не выходя из дома.
- Минимум документов. Чтобы получить онлайн кредит, достаточно предоставить паспорт и идентификационный код.
- Требований к заемщику тоже немного: нужно, чтобы клиент достиг совершеннолетия и имел украинское гражданство. Место работы и уровень дохода неважны.
- Высокий показатель одобрений тоже относится к преимуществам.
- График работы. В отличие от банков, МФО работают в выходные и праздники, чтобы клиент могу получить займ в любой момент.
- Именно это и сделало онлайн займы такими популярными в Украине, количество организаций постоянно растет. Но клиенты намного больше доверяют проверенным организациям, которые давно действуют на рынке. К таким компаниям относится и ШвидкоГроші.
Условия выдачи денег в ШвидкоГроші
В этой микрофинансовой организации получить кредит может любой человек возрастом от 18 и до 60 лет. При первом обращении клиент может получить до 10 000 гривен до зарплаты, при этом будет нужен только паспорт и код. Первый кредит оформляется в отделении, клиент получает его наличными. Это необходимо, чтобы заемщик подписал договор своей рукой и подтвердил личность - такая сделка гораздо более безопасная для обеих сторон. Следующие кредиты можно будет оформлять онлайн, за 5 минут.
Для получения первого кредита, нужно:
- Прийти в отделение с паспортом и кодом.
- Заполнить заявку, обычно это занимает 10 минут.
- Подождать решения, это еще 10 минут.
- При положительном ответе, клиент подпишет договор и получит деньги наличными в отделении.
При оформлении заявки на второй и следующие кредиты, клиент может рассчитывать на увеличение доступной суммы. Оформить их можно будет через личный кабинет, без заполнения заявки. Стандартная процентная ставка составляет 2% в день на любой кредит.
Как вернуть деньги
Вернуть деньги можно в отделении компании, через личный кабинет на сайте, через Приват24 и другие платежные системы, а также через сеть терминалов. Главное - сделать это в течение срока действия кредитного договора. Просрочка влечет за собой лишние траты и порчу кредитной истории, поэтому ее лучше не допускать.
Если вы не можете вернуть деньги в срок, следует оформить пролонгацию. Для этого нужно оплатить проценты на текущий день, после чего срок договора будет перенесен автоматически, без штрафных санкций.
Компания ШвидкоГроші работает прозрачно и без комиссий, все условия прописаны в кредитном договоре.
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