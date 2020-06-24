Ремонт квартир под ключ от компании Velemstroy

Ремонт может занять не один год, если вы пытаетесь сделать его своими руками. Да и не всегда конечный результат вас удовлетворит. Поэтому лучше обратиться в компанию Velemstroy. Компания работает на рынке не первый год, поэтому имеет огромный опыт реализации даже самых сложных проектов, а также штат квалифицированных специалистов и необходимые знания. Вы также можете просмотреть ремонт квартир фотогалерея работ, чтобы ознакомиться с уже реализованными проектами.

Клиенту остается только заключить договор с подрядчиком. Обо всем остальном позаботятся специалисты компании. Ремонт квартир может быть осуществлен под ключ, вне зависимости от того, вам необходимо отремонтировать квартиру в новостройке или же в доме вторичного жилого фонда.

Ремонт квартир в Одессе начинается с разработки индивидуального проекта, чему предшествует проведение детальных замеров помещения. При этом учитываются все пожелания и потребности клиента. При этом мы учитываем финансовые возможности каждого заказчика. При этом качество не страдает. Ведь наши специалисты также занимаются подбором материалов и мебели. Мы уверены, что в любом ценовом сегменте можно найти качественные модели.

Ремонт квартир под ключ также может включать перепланировку. В некоторых случаях необходимо демонтировать стену. В таких случаях наши специалисты получают все необходимые архитектурные разрешения, чтобы все работы были действительно безопасными. Но в некоторых случаях стену необходимо не снести, а, наоборот, добавить. Таким образом удается максимально эффективно зонировать жилую площадь. Наши специалисты неоднократно проводили такой ремонт в квартире.

Смета на ремонт квартиры

То, сколько стоит ремонт квартиры, зависит от пожеланий клиента, сложности проекта и качества используемых материалов, мебели. Рассчитать стоимость проведения работ вам могут уже после приблизительной оценки объема работ.

Ремонт квартир в новостройке под ключ, произведенный специалистами, позволяет получить не только эстетичное помещение, но и максимально функциональное. Таким образом вы сможете рационально использовать каждый квадратный метр.

Ремонт квартир под ключ Одесса осуществляется с использованием только безопасных и долговечных материалов. При этом строители руководствуются рядом регламентирующих документов, что исключает любые дефекты и недоработки. Так что ремонт квартир цены которого по карману каждому, будет радовать вас не один десяток лет.

Мы работаем прозрачно, поэтому с каждым клиентом заключаем договор, где указаны цены на ремонт квартир, а также сроки реализации проекта. На все работы заказчик получает гарантию.