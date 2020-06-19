Как взять кредит на карту до 5 000 грн - Советы портала Skywards

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Почему многие выбирают кредит на карту?

Зачастую микрофинансовые компании предлагают несколько вариантов получения денег: наличными в отделении и кредит на карту 24/7 через сайт МФО. Последний вариант становится все более популярным и востребованным, а в условиях карантина приобретает еще и практическое удобство. По ряду причин online займы превосходят кредиты наличными, рассмотрим несколько из них:

Возможность оплаты карточкой. Расплачиваться таким способом удобно в магазинах и других заведениях. При этом нет необхидностин носить с собой наличные. Круглосуточный доступ к деньгам. Банкоматы работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Это означает, что снять деньги и воспользоваться ими можно в любое удобное время. Шаговая доступность. Сеть банкоматов широко распространена во всех городах Украины, деньги можно снять в любом месте, нет необходимости следовать наличными в отделение. Отсутствие очередей. Получение денег в отделении часто сопровождается очередями, которые ведут к потере драгоценного времени. На снятие наличных в банкомате понадобится не более 5-10 минут.

Размер и срок кредита

Преимущества кредита - небольшая сумма - до 5000 гривен и удобный срок от 7 до 14 дней для погашения. Действительно, зачем оформлять большой кредит на десятки тысяч гривен, если вы планируете купить бытовую технику или провести небольшой праздник. Такие потребности вполне перекроет заем в одной из микрофинансовых компаний. Для Вас мы собрали новые мфо в Украине, на странице нашего портала, теперь брать займы онлайн на Skywards еще удобнее и быстрее.

● Если вы обратились впервые - компания предлагает кредит на 5000 грн.

● Своевременное погашение кредита и повторное обращение - повод для улучшения условий займа и увеличения суммы.

● Срок заемщик может выбрать самостоятельно от 7 до 14 дней.

● При досрочном погашении займа, производится перерасчет оплаты за пользование деньгами.

● Вы не смогли погасить кредит в установленные сроки? Обратитесь в отделение компании, оплатите сумму за использование кредита и продолжите сроки.

Документы для оформления кредита

● паспорт гражданина Украины (оригинал);

● код.

Кто может получить кредит

● люди, якидосяглы 18 лет;

● пожилые люди до 60 лет;

● люди с разным типом занятости (официально трудоустроены, работающих на неофициальной работе, индивидуальные предприниматели, фрилансеры) - здесь не требуется справка с работы;

● люди с плохой кредитной историей - к своим клиентам компании предъявляют лояльные требования;