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Как взять кредит на карту до 5 000 грн - Советы портала Skywards
14:05 19.06.2020 |
Финансовый портал Skywards - наша компания занимается сравнительным анализом рынка микрофинансовых компаний, а также новостями рынка Fintech компания.
Почему многие выбирают кредит на карту?
Зачастую микрофинансовые компании предлагают несколько вариантов получения денег: наличными в отделении и кредит на карту 24/7 через сайт МФО. Последний вариант становится все более популярным и востребованным, а в условиях карантина приобретает еще и практическое удобство. По ряду причин online займы превосходят кредиты наличными, рассмотрим несколько из них:
- Возможность оплаты карточкой. Расплачиваться таким способом удобно в магазинах и других заведениях. При этом нет необхидностин носить с собой наличные.
- Круглосуточный доступ к деньгам. Банкоматы работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Это означает, что снять деньги и воспользоваться ими можно в любое удобное время.
- Шаговая доступность. Сеть банкоматов широко распространена во всех городах Украины, деньги можно снять в любом месте, нет необходимости следовать наличными в отделение.
- Отсутствие очередей. Получение денег в отделении часто сопровождается очередями, которые ведут к потере драгоценного времени. На снятие наличных в банкомате понадобится не более 5-10 минут.
Размер и срок кредита
Преимущества кредита - небольшая сумма - до 5000 гривен и удобный срок от 7 до 14 дней для погашения. Действительно, зачем оформлять большой кредит на десятки тысяч гривен, если вы планируете купить бытовую технику или провести небольшой праздник. Такие потребности вполне перекроет заем в одной из микрофинансовых компаний. Для Вас мы собрали новые мфо в Украине, на странице нашего портала, теперь брать займы онлайн на Skywards еще удобнее и быстрее.
● Если вы обратились впервые - компания предлагает кредит на 5000 грн.
● Своевременное погашение кредита и повторное обращение - повод для улучшения условий займа и увеличения суммы.
● Срок заемщик может выбрать самостоятельно от 7 до 14 дней.
● При досрочном погашении займа, производится перерасчет оплаты за пользование деньгами.
● Вы не смогли погасить кредит в установленные сроки? Обратитесь в отделение компании, оплатите сумму за использование кредита и продолжите сроки.
Документы для оформления кредита
● паспорт гражданина Украины (оригинал);
● код.
Кто может получить кредит
● люди, якидосяглы 18 лет;
● пожилые люди до 60 лет;
● люди с разным типом занятости (официально трудоустроены, работающих на неофициальной работе, индивидуальные предприниматели, фрилансеры) - здесь не требуется справка с работы;
● люди с плохой кредитной историей - к своим клиентам компании предъявляют лояльные требования;
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