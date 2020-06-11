Финансовые новости
- |
- 11.06.20
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Приват24 запустил сервис автоматического отслеживания и оплаты штрафов ПДД
09:33 11.06.2020 |
ПриватБанк добавил в Приват24 новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений, которая работает в Украине с 1 июня 2020 года. "Штрафной" сервис доступен всем клиентам банка в новой веб версии Приват24 https://next.privat24.ua и мобильном банке Privat24 для Android и iOs.
Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел "Платежи" - "Штрафы за нарушения ПДД". В мобильной версии для iOS штрафы можно найти в разделе "Платежи" через поиск получателя "Штрафы за нарушения ПДД".
Приват24 автоматически "подтянет" информацию из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа.
Оплатить штраф в один клик можно с помощью любой карты, привязанный к Приват24.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Конкуренты боевиков: Почему Грызлов объявил о срыве Минских договоренностей Украиной
|Ничтожное дело: Как Венедиктова и ГБР делают Порошенко приговором Зеленскому
|Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия
|Казначеи заметили изменение торговой политики НБУ на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Спорт восстанавливается после карантина Федерация гольфа Украины провела первый турнир
|Топ-3 перспективных ниш для бизнеса в крупном городе
|Компания «MaxEvents» предлагает изучать деловой английский с помощью дискуссионного клуба
|За сколько по времени выдает займ Miloan?
|Где получить кредит без отказа?
|Райффайзен Банк Аваль и Visa запускают новый платежный сервис в Viber
Это интересно
|Visionox представила первое в мире решение для создания смартфонов с подэкранными камерами
|Уникальная функция Android 10 пришла на ПК. В Google Chrome заработали «Автоматические субтитры»
|Samsung будет использовать в гибких смартфонах ультратонкое стекло Corning
|Производители «умных» холодильников могут прекратить их поддержку всего через пару лет
|Гигантские «ноздри» 4 серии не появятся на других BMW
|В США склоняются к тому, чтобы разделить рекламный бизнес Google
|Криштиану Роналду первым из футболистов стал миллиардером