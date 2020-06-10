Спорт восстанавливается после карантина Федерация гольфа Украины провела первый турнир

После ослабления карантина Всеукраинская Федерация гольфа возобновила гольф-турниры.

В субботу, 6 июня, в гольф клубе «Козин» состоялись соревнования по гольфу среди женщин в рамках Open Ladies Golf Tour. На гольф поле «Козин» собрались украинские гольфистки со всей страны. В поддержку спортсменок в отдельном зачете сыграли мужчины.

В Турнире победу одержали: 1 место - Елена Рудик, 2 место - Марина Дяченко, 3 место - Елена Мовчан, Гросс - Елена Мовчан. В номинациях «closest to the pin» - Мария Орлова, «longest drive» - Юлия Лищук. В специальном зачете в категории «Юниор» первое место получила Анна Фрейдинова.



На фото: Микола Проскурко, Олександр Яворський, Олена Мовчан, Олена Рудік, Марина Дяченко, Віталій Хомутиннік









На фото: Марія Орлова





«Ежегодная серия соревнований проводится в рамках программы Всеукраинской Федерации гольфа по популяризации женского и детского гольфа, повышение спортивного мастерства игроков, сотрудничества и продвижения гольф клубов и площадок для гольфа Украины. В этом году финал Open Ladies Golf Tour входит в календарь всемирных соревнований по гольфу европейской гольф ассоциации EGA », - сказал Президент Всеукраинской Федерации гольфа Виталий Хомутынник, приветствуя победительниц.

По его словам, в 2020 году Федерация гольфа ввела ряд изменений, которые стали причиной быстрого развития данного вида спорта на территории Украины. Теперь гольф стал доступным.



На фото: Олена Рудік

«Каждый раз, когда вижу, что гольфисток в нашей стране становится все больше и больше, а гольф движение набирает обороты, чувствую колоссальный прилив энергии и осознаю, что весь путь, от маленькой идеи к масштабному гольф тура, был не зря. Жаль, что Covid-19 немного изменил наши планы и темп, но теперь «полный вперед» к новым свершениям », - сообщила Елена Рудик, директор Open Ladies Golf Tour, член правления Всеукраинской Федерации гольфа.

На фото: Володимир Кличко, Олена Рудік, Геннадій Буткевич

Гольф турнир также посетили поддержать известные гольфисты - боксер Владимир Кличко и главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

На фото: Віталій Хомутиннік, Олена Рудік, Андрій Шевченко

Напомним, в октябре прошлого года Андрей Шевченко вошел в правление Всеукраинской Федерации гольфа.