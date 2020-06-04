Финансовые новости
- |
- 04.06.20
- |
- 19:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Топ-3 перспективных ниш для бизнеса в крупном городе
18:13 04.06.2020 |
Большой город - это транспортный, индустриальный и культурный центр для сотен тысяч людей. Здесь всегда выгодно оказывать различные услуги и продавать товары. Однако во многих нишах идет серьезная конкуренция, поэтому начать свое дело будет непросто. Эксперты компаний RentService24, Modus и OrthoSmile подсказали несколько интересных направлений, которые только набирают обороты, а значит, есть шанс построить крупный бизнес. Подробности в нашей статье.
Прокат автомобилей
Во городах стремительно увеличивается число людей, которые пользуются услугами проката автомобилей. По статистике компании rentservice24, специализирующейся на аренде машин, услугу прокат авто Львов заказывают чаще всего для:
Прокатом пользуются как жители города, так и туристы. Такая возможность позволяет получить максимальную свободу в передвижении, сэкономив при этом на оплате услуг водителя. Чтобы подобный бизнес стал успешным, необходимо иметь большой автомобильный парк, отлично ухаживать за своими машинами и установить доступную цену аренды.
Услуги спецтехники
В крупном городе всегда востребованы услуги специальной техники. Например, во время ремонтных работ используется бетон, который обычно доставляет машина бетономешалка. Специалисты компании Modus, что занимается продажей специально оборудованных машин, рассказали, для работы в городе стоит купить:
Да, это направление требует больших финансовых вложений, чем другие ниши. Но, в то же время, рентабельность и окупаемость бизнеса гораздо выше. Ведь в крупном городе постоянно требуется перевезти груз, выполнить погрузку и разгрузку тяжелых предметов, отвезти сломанную машину на СТО, доставить заказ на строительную площадку или просто поднять стройматериалы на верхний этаж. Скучать не придется! А отличный сервис поможет вам наработать базу постоянных клиентов.
Стоматологический кабинет
Частные врачебные кабинеты уже давно стали популярными. Особенно востребованы стоматологи, поскольку проблемы с зубами есть практически у каждого человека. Но даже если вы не дантист, не стоит огорчаться. Вы можете запустить бизнес в этой сфере, не имея специального образования.
Подобная деятельность заключается в обеспечении специалистов необходимым оборудованием. Эксперты компании-поставщика OrthoSmile рассказали, среди врачей очень востребован следующий стоматологический инструмент:
Главное требование к инструментарию - высокое качество и безопасность. Если вы сможете поставлять специалистам хороший инвентарь, они обязательно будут с вами сотрудничать.
Крупный город - территория больших возможностей. Ищите свободные направления и развивайтесь в них с минимальными препятствиями. Удачной работы!
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В едином порыве с Медведчуком. Чем грозит «слугам» отмена амнистии участников Майдана
|Почему затея партии власти с праймериз в Киеве может провалиться
|Медаль Вилкулу и советские звезды на пагонах. Почему Зеленскому уже поздно переживать за свой имидж в войсках
|На межбанке 3 июня торговля постепенно оживилась. Объем валютного рынка удвоился после вчерашнего спада
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компания «MaxEvents» предлагает изучать деловой английский с помощью дискуссионного клуба
|За сколько по времени выдает займ Miloan?
|Где получить кредит без отказа?
|Райффайзен Банк Аваль и Visa запускают новый платежный сервис в Viber
|Как правильно ремонтировать и ухаживать за обувью в домашних условиях
|Почему стоит прыгнуть с парашютом?
Это интересно
|Xiaomi переименовала Mijia: бытовая техника будет выпускаться под брендом Xiaomi Smart Life
|Генеральная уборка на Facebook. В соцсети разрешили скрывать старые записи
|На Трампа подали в суд из-за указа о регулировании соцсетей
|Предложен натриево-ионный аккумулятор не хуже литиево-ионного
|Citroen разрабатывает бизнес-седан для конкуренции с Audi и BMW
|Имеет признаки сомнительного: Нацкомиссия предупреждает украинцев о рисках инвестирования в Exlimited
|Renault откажется от бренда Alpine