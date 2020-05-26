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Компания «MaxEvents» предлагает изучать деловой английский с помощью дискуссионного клуба
18:55 26.05.2020 |
Курс под названием "Ничего личного, только Business English" будет проходить в формате дискуссионного клуба, где основным будет принцип 90/10. Это значит, что 90% времени занятия будут говорить обучающиеся, и только 10% времени -преподаватель.
На занятиях будут обсуждаться актуальные вопросы из сферы маркетинг и public relations, рекрутинга и работы с персоналом, тренды в ритейле и на рынке недвижимости, интернет-продажи и pitch deck презентации для инвесторов, а также много других тем.
Курс представляет собой площадку для интенсивной тренировки разговорных навыков бизнес-английского. расширения лексического запаса и освоения техник поддержания беседы с зарубежными коллегами на любую тему, относящуюся к бизнесу.
Сейчас открыт набор в группы активных спикеров клуба. Это будут камерные группы, состоящие из максимум 10 человек с тем, чтобы каждый имел возможность высказаться на протяжении занятия в формате живой дискуссии на заданную бизнес-тему.
Для тех, кто пока не готов выступить в роли спикера, предлагается участие в занятиях в качестве слушателя с доступом ко всем материалам курса и возможностью со временем повысить свой статус до спикера.
Курс будет состоять из 20 занятий и проходить в режиме онлайн на платформе Zoom.
Вести курс будет Марьяна Кушнир, преподаватель делового английского и специалист по коммуникациям с 20-летним стажем работы в международных компаниях и организациях.
Стоимость всего курса 3900 грн.
Принимается оплата как от юридических, так и от частных лиц.
www.maxevents.info
+38(067)9705259
prmaxevents@gmail.com
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