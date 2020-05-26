Компания «MaxEvents» предлагает изучать деловой английский с помощью дискуссионного клуба

Курс под названием "Ничего личного, только Business English" будет проходить в формате дискуссионного клуба, где основным будет принцип 90/10. Это значит, что 90% времени занятия будут говорить обучающиеся, и только 10% времени -преподаватель.

На занятиях будут обсуждаться актуальные вопросы из сферы маркетинг и public relations, рекрутинга и работы с персоналом, тренды в ритейле и на рынке недвижимости, интернет-продажи и pitch deck презентации для инвесторов, а также много других тем.

Курс представляет собой площадку для интенсивной тренировки разговорных навыков бизнес-английского. расширения лексического запаса и освоения техник поддержания беседы с зарубежными коллегами на любую тему, относящуюся к бизнесу.

Сейчас открыт набор в группы активных спикеров клуба. Это будут камерные группы, состоящие из максимум 10 человек с тем, чтобы каждый имел возможность высказаться на протяжении занятия в формате живой дискуссии на заданную бизнес-тему.

Для тех, кто пока не готов выступить в роли спикера, предлагается участие в занятиях в качестве слушателя с доступом ко всем материалам курса и возможностью со временем повысить свой статус до спикера.

Курс будет состоять из 20 занятий и проходить в режиме онлайн на платформе Zoom.

Вести курс будет Марьяна Кушнир, преподаватель делового английского и специалист по коммуникациям с 20-летним стажем работы в международных компаниях и организациях.

Стоимость всего курса 3900 грн.

Принимается оплата как от юридических, так и от частных лиц.

www.maxevents.info

+38(067)9705259

prmaxevents@gmail.com