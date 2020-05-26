За сколько по времени выдает займ Miloan?





Быстрый кредит в Интернете поможет справиться с любыми финансовыми трудностями: будь то задержка зарплаты или срочный ремонт авто. Оформить такой займ можно не выходя из дома.

Вам понадобится компьютер, доступ к сети и несколько свободных минут. Мы поинтересовались, за сколько времени выдают займы популярные МФО. И были приятно удивлены: компания Милоан одобряет кредит всего за 15-20 минут! Даже в том случае, если брать кредит на карту в Miloan вечером или ранним утром.

Как это работает:

Вы заходите на сайт компании, выбираете сумму и срок кредита на калькуляторе. Сейчас действует предложение: 12 000 грн под 0,01% для всех новых клиентов. Заполняете короткую анкету заемщика. Для этого нужны только паспорт и ИНН, а весь процесс занимает около 5 минут. Отправляете анкету и ждете ответа. В течении 10-15 минут в личном кабинете отразится решение по вашему кредиту. Если оно будет положительным, деньги поступят на карточку моментально.

Вот и все - ничего сложного! Вы экономите время, силы и бережете нервную систему. Ведь теперь не нужно волноваться, ожидая ответа от МФО неделями.

"А кредит точно одобрят?"

Микрофинансовая компания Милоан очень лояльна к заемщикам: одобряет более 85% заявок. Взять кредит через интернет могут все совершеннолетние люди: студенты (детальнее тут: https://miloan.ua/ru/s/students-credit-miloan), пенсионеры, временно неработающие, граждане с низким уровнем дохода. Главное условие - это правдивая информация в анкете. И, конечно же, важно не иметь открытых задолженностей в Милоан на момент обращения.

Совет: если вы не успеваете вернуть долг вовремя, оформите пролонгацию. Компания Милоан предлагает продление кредитного периода для всех желающих. Условия пролонгации выдаются клиентам индивидуально.

Нежелательные категории заемщиков для МФО

Микрофинансовые организации относятся к клиентам лояльно. Они одобряют займы студентам, пенсионерам, людям с низким уровнем дохода. Поэтому являются чуть-ли ни единственной возможностью оформить онлайн кредит на карту без отказа в Украине. Получить отказ можно лишь в четко определенных случаях:

Вы моложе 18 лет. Выдача кредитов несовершеннолетним людям запрещена украинским законодательством. Следовательно, получить займ подростку уж точно не удастся. Вы не погасили долг в МФО на момент обращения. Прежде чем оформлять новую заявку на займ, необходимо закрыть все текущие кредиты в этой же кредитной компании. Вы указали неполную/неправдивую информацию в анкете. Если заявка не содержит данных паспорта, года вашего рождения, контактных данных и так далее, то она точно будет отклонена.

В остальных случаях, ответ будет положительным. Микрофинансовые организации одобряют до 85% заявок каждый день. Поэтому тщательно проверяйте анкету, соблюдайте все условия сотрудничества и возвращайте долг вовремя: это и будет залогом взаимовыгодной сделки. Желаем удачи!