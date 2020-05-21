Финансовые новости
- |
- 21.05.20
- |
- 01:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Райффайзен Банк Аваль и Visa запускают новый платежный сервис в Viber
19:08 20.05.2020 |
Новый платежный сервис ON Money запускают Райффайзен Банк Аваль и Visa.
Сервис будет работать на платформе популярного мессенджера Viber и обеспечивать выпуск и обслуживание виртуальных платежных карт без посещения банковского отделения. Карты можно использовать для оплаты товаров и услуг как при помощи платежных кошельков Apple Pay и G Pay, так и в Интернете. Также пользователи смогут получить другие банковские услуги.
«Наш банк продолжает работу над внедрением современных цифровых сервисов, доступных каждому украинцу. Благодаря партнерству с международной компанией Visa и с Viber платежные сервисы становятся максимально простыми и доступными каждому. Для начала работы с ON Money не нужно посещать отделения банков и загружать приложения. Достаточно просто открыть самый популярный в Украине чат-бот Viber и найти в нем наш public account. Регистрация и использование всех сервисов возможны менее, чем за одну минуту. Банкинг будущего должен быть простым, понятным и доступным, как ON Money. Сервис уже доступен для более чем 2 млн существующих клиентов Райффайзен Банка Аваль и вскоре будет доступен для всех», - отметил Алексей Пузняк, директор департамента продуктов для частных клиентов Райффайзен Банка Аваль.
«Украинцы все больше стремятся использовать современные платежные инструменты - быстрые и надежные. Таким инструментом является сервис ON Money. Инновационные решения Visa объединяют всех игроков рынка и создают новые возможности для безналичных платежей. Это особенно важно в то время, когда люди все больше ежедневных дел решают онлайн», - подчеркнула Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.
По словам директора по развитию бизнеса Viber в СНГ, Центрально-Восточной Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки (EEMENA) Атанаса Райкова, Viber - унифицированная и безопасная платформа, в которой есть набор инструментов для пользователей и бизнеса. Задача Viber - помочь пользователям решить как можно больше задач в рамках одного приложения, а брендам - наладить контакт с их клиентами. Безопасность приложения является основным приоритетом разработчиков, что особенно важно для финансовой сферы и платежных систем.
Получить платежную карту ON Money может каждый пользователь Viber, зарегистрированный на телефон украинского оператора связи. При этом карта становится доступной для пользования мгновенно. Услуги предоставляются в рамках лицензии НБУ на выпуск и обслуживание электронных денег.
Банк продолжает работу над расширением функционала платформы ON Money и внедрением новых возможностей использования виртуальных карт.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|У Зеленского не знают, как освобождать Донбасс: Какие выводы можно сделать из заявлений о ТКГ, Кучме и переселенцах
|В Госдепе отреагировали на намеки Зеленского, способные повлиять на выборы в США
|Сеанс гипноза для страны. Зеленский намерен держаться за кресло крепче Януковича
|Гигамендель Зеленского. Зачем нужны перс-конференции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как правильно ремонтировать и ухаживать за обувью в домашних условиях
|Почему стоит прыгнуть с парашютом?
|«Приватбанк» ввел кредитные каникулы по ипотеке и автокредитам
|ПриватБанк отказался от обязательных чеков в POS-терминалах
|ПриватБанк открывает новый сезон «теплых кредитов»
|Как выбрать коагулянт для бассейна
|Грамотно подобранные качественные запчасти – гарантия того, что бытовая техника послужит вам как можно дольше
Это интересно
|ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования
|Panasonic поверила в Tesla и готовится к расширению производства тяговых батарей в Неваде
|BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью
|Электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4
|Компания Facebook купила сервис Giphy и включила его в Instagram
|Госдеп США анонсировал новые санкции против Huawei
|Европа привлекла теологов к работе над новым истребителем