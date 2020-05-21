Райффайзен Банк Аваль и Visa запускают новый платежный сервис в Viber

Новый платежный сервис ON Money запускают Райффайзен Банк Аваль и Visa.

Сервис будет работать на платформе популярного мессенджера Viber и обеспечивать выпуск и обслуживание виртуальных платежных карт без посещения банковского отделения. Карты можно использовать для оплаты товаров и услуг как при помощи платежных кошельков Apple Pay и G Pay, так и в Интернете. Также пользователи смогут получить другие банковские услуги.

«Наш банк продолжает работу над внедрением современных цифровых сервисов, доступных каждому украинцу. Благодаря партнерству с международной компанией Visa и с Viber платежные сервисы становятся максимально простыми и доступными каждому. Для начала работы с ON Money не нужно посещать отделения банков и загружать приложения. Достаточно просто открыть самый популярный в Украине чат-бот Viber и найти в нем наш public account. Регистрация и использование всех сервисов возможны менее, чем за одну минуту. Банкинг будущего должен быть простым, понятным и доступным, как ON Money. Сервис уже доступен для более чем 2 млн существующих клиентов Райффайзен Банка Аваль и вскоре будет доступен для всех», - отметил Алексей Пузняк, директор департамента продуктов для частных клиентов Райффайзен Банка Аваль.

«Украинцы все больше стремятся использовать современные платежные инструменты - быстрые и надежные. Таким инструментом является сервис ON Money. Инновационные решения Visa объединяют всех игроков рынка и создают новые возможности для безналичных платежей. Это особенно важно в то время, когда люди все больше ежедневных дел решают онлайн», - подчеркнула Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

По словам директора по развитию бизнеса Viber в СНГ, Центрально-Восточной Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки (EEMENA) Атанаса Райкова, Viber - унифицированная и безопасная платформа, в которой есть набор инструментов для пользователей и бизнеса. Задача Viber - помочь пользователям решить как можно больше задач в рамках одного приложения, а брендам - наладить контакт с их клиентами. Безопасность приложения является основным приоритетом разработчиков, что особенно важно для финансовой сферы и платежных систем.

Получить платежную карту ON Money может каждый пользователь Viber, зарегистрированный на телефон украинского оператора связи. При этом карта становится доступной для пользования мгновенно. Услуги предоставляются в рамках лицензии НБУ на выпуск и обслуживание электронных денег.

Банк продолжает работу над расширением функционала платформы ON Money и внедрением новых возможностей использования виртуальных карт.