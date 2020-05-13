Как правильно ремонтировать и ухаживать за обувью в домашних условиях

У каждого из нас есть любимая пара обуви, с которой никак не хочется расставаться. Правильное хранение и уход позволяют сохранить функциональные качества и привлекательность изделия на долгое время. Самое важное - подобрать лучший крем для обуви и держать любимую пару в чистоте. А в случае незначительных повреждений можно сделать легкий ремонт в домашних условиях. Что для этого нужно, расскажет наша статья.





Как отремонтировать обувь своими руками

Любые мелкие повреждения обуви можно самостоятельно устранить дома. Запаситесь терпением и купите такой набор материалов:





Одну катушку капроновых нитей и специальный сапожный крючок для прошивки изделий.

Клей на выбор: десмокол или наирит. По объему ориентируйтесь на количество обуви в доме. К примеру, семье из четырех человек лучше купить полиуретановый клей в магазине Обувь Комплект объёмом пол литра.

Ацетон для обезжиривания поверхностей обуви и деталей.





Починить оторвавшийся кусочек материала можно в несколько простых шагов:





Синтетической кисточкой тонким слоем нанесите клей на места разрыва.

Плотно прижмите и подержите в таком положении несколько минут.

Дайте составу окончательно высохнуть в течение 10-15 минут.

Заменить набойки в новой или износившейся обувке также можно в домашних условиях. Следуйте такой инструкции:





Надежно зафиксируйте обувь, чтобы поддеть ножом набойки.

Аккуратно снимите старые набойки и возьмите новые.

Пластиковые набойки намажьте по контуру клеем, прижмите к основе и немного прогрейте промышленным феном. Это ускорит процесс сцепки.

Набойки с гвоздем-штырем также нужно обработать клеем, а после вбить молотком в каблук.

Какие средства нужны для ухода за обувью

Материалы, из которых изготавливается обувь, нуждаются в тщательном уходе специальными средствами. Лучше не экспериментировать с народными советами или лайфхаками из интернета - вы можете навсегда испортить изделие. В таких специализированных магазинах, как Обувь Комплект, можно найти все необходимые приспособления для починки обуви и ухода за ней. Базовый набор для чистки и поддержания красоты обувки состоит из таких продуктов:





Очистители: спреи, пенки, порошки.

Пропитки от влаги.

Воски и полироли.

Крема для обуви (на масляной или водной основах)

Дезодорант и дезинфектант для обувки.

Как правильно ухаживать за обувью: советы

Чтобы сохранять идеальный внешний вид долгие годы, обуви нужна регулярная чистка. Все материалы имеют свои специфические особенности ухода. Ниже приведем описание основных из них:

Кожаная обувь нуждается в полировке губкой и салфетками. Любые моющие средства и пену тщательно смывайте, чтобы не допускать вымывания пигмента. Используйте бесцветный крем только для белой обувки, а для остальной подбирайте оттенок, соответствующий изделию.

Промокшую под дождем обувь нужно набивать газетами для избежания деформации. По мере необходимости меняйте влажные листы на новые.

Лакированную обувь нужно каждый день полировать мягкой тряпкой и наносить защитный спрей на водной основе. Для очищения лучше использовать мыльный теплый раствор.

Замшу обрабатывайте ежедневно специальной резиновой щеточкой. Аккуратно расчесывайте ворс. Удалять загрязнения нужно пеной-очистителем для данного материала. Ни в коем случае не пользуйтесь водой - допускается только бережная очистка паром.

Следуйте этим простым советам, и ваша любимая пара обуви прослужит еще не один сезон!