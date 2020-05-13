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Как правильно ремонтировать и ухаживать за обувью в домашних условиях
16:46 13.05.2020 |
У каждого из нас есть любимая пара обуви, с которой никак не хочется расставаться. Правильное хранение и уход позволяют сохранить функциональные качества и привлекательность изделия на долгое время. Самое важное - подобрать лучший крем для обуви и держать любимую пару в чистоте. А в случае незначительных повреждений можно сделать легкий ремонт в домашних условиях. Что для этого нужно, расскажет наша статья.
Как отремонтировать обувь своими руками
Любые мелкие повреждения обуви можно самостоятельно устранить дома. Запаситесь терпением и купите такой набор материалов:
Починить оторвавшийся кусочек материала можно в несколько простых шагов:
Заменить набойки в новой или износившейся обувке также можно в домашних условиях. Следуйте такой инструкции:
Какие средства нужны для ухода за обувью
Материалы, из которых изготавливается обувь, нуждаются в тщательном уходе специальными средствами. Лучше не экспериментировать с народными советами или лайфхаками из интернета - вы можете навсегда испортить изделие. В таких специализированных магазинах, как Обувь Комплект, можно найти все необходимые приспособления для починки обуви и ухода за ней. Базовый набор для чистки и поддержания красоты обувки состоит из таких продуктов:
Как правильно ухаживать за обувью: советы
Чтобы сохранять идеальный внешний вид долгие годы, обуви нужна регулярная чистка. Все материалы имеют свои специфические особенности ухода. Ниже приведем описание основных из них:
Следуйте этим простым советам, и ваша любимая пара обуви прослужит еще не один сезон!
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