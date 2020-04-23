Почему стоит прыгнуть с парашютом?

Каждый, кто хоть раз в жизни прыгал с парашютом, скажет вам что это самое незабываемое чувство в их жизни. Ведь где еще человек может испытать чувство свободного полета? Существует много разных вариантов прыжка. Самые распространенные это прыжок с десантным парашютом типа Д5, для более подготовленных парашютистов можно уже использовать спортивные парашюты Static Line. Ну а если Вы впервые хотите прыгнуть с парашютом, и сделать это максимально безопасно, Вам следую сделать прыжок с парашютом в тандеме с инструктором. В каталоге сайта https://loop.com.ua/poleti/pryzhki-s-parashyutom/ Вы можете ознакомиться и выбрать для себя наиболее подходящий

Почему именно прыжок с парашютом в тандеме?

Кто сказал, что человек не может летать? Ощутить невероятные эмоции от левитации сегодня может даже тот, кто не умеет прыгать в одиночку. Для этого существует тандем прыжок. Обладатель подарка просто будет наслаждаться полетом, а опытный парашютист за его спиной всю техническую работу сделает сам. За один прыжок можно получить весь спектр эмоций: адреналин от высоты 4000 метров, на которую поднимается вертолет; 40-секундное свободное падение; наслаждение видом небывалых красот под ногами и 7-8 минут эйфории от парения под куполом парашюта! А еще - уверенность в том, что небо доступно всем.

Почему именно здесь?

Пережить острое удовольствие от полного слияния с пространством, раствориться в свежих воздушных потоках, попробовать небо на вкус, парить над землей, не дыша, ощутить пьянящую свободу от собственной смелости и увидеть у своих ног весь мир! Все это испытать обладателю подарка предлагается в новейшем парашютном клубе «5 Океан», который находится на Одесской трассе, в получасе езды от Киева.