Финансовые новости
- |
- 15.04.20
- |
- 10:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Приватбанк» ввел кредитные каникулы по ипотеке и автокредитам
19:16 14.04.2020 |
В действующих экономических условиях, вызванных последствиями пандемии коронавируса, ПриватБанк вводит дополнительные "кредитные каникулы" для заемщиков программ кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости».
"Кредитные каникулы" предоставляются банком клиентам, у которых возникли финансовые трудности (увольнение, отпуск за свой счет и т.д.) из-за ограничений, связанных с карантином. Такие клиенты имеют право на перенос сроков всех очередных платежей по 31 июля 2020 года с соответствующим заключением дополнительных соглашений к кредитному договору или договору лизинга после окончания карантина.
Для оформления "кредитных каникул" по программам "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости" достаточно заполнить заявку на сайте банка.
Напомним, в период карантина для физических лиц доступно большинство кредитных программ ПриватБанка. Размеры кредитных лимитов на карточках и программ рассрочки регулируются банком с учетом экономической ситуации, кредитной истории заемщиков и на принципах, определенных публичной офертой.
Согласно закону № 533-IXот 17 марта 2020 года, в случае возникновения у клиентов проблем с обслуживанием долга, связанных с эпидемией и карантином, ПриватБанк не применяет штрафов и пени за просрочку платежей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|14 апреля курс гривны межбанке активно раскачивали в разные стороны, но закончился день не в ее пользу
|Портнова в президенты. Кто и зачем надувает рейтинг одиозному юристу
|Дело «Роттердам+»: как «Амстердам+» разваливает расследование НАБУ и САП по углю
|Призрак перевыборов: Чем завершатся торги Зеленского с Коломойским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ПриватБанк отказался от обязательных чеков в POS-терминалах
|ПриватБанк открывает новый сезон «теплых кредитов»
|Как выбрать коагулянт для бассейна
|Грамотно подобранные качественные запчасти – гарантия того, что бытовая техника послужит вам как можно дольше
|Выгодно ли брать в прокат авто в сегодняшних условиях?
|ПриватБанк запустил услугу купли-продажи ОВГЗ онлайн
Это интересно
|Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта
|Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле
|Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов
|Электрическая «семёрка» BMW станет мощнее бензиновой
|Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED
|Защищают ли от коронавируса одноразовые перчатки?
|Компания Jacob & Co. представила модель Bugatti Chiron Tourbillon