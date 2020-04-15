«Приватбанк» ввел кредитные каникулы по ипотеке и автокредитам

В действующих экономических условиях, вызванных последствиями пандемии коронавируса, ПриватБанк вводит дополнительные "кредитные каникулы" для заемщиков программ кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости».

"Кредитные каникулы" предоставляются банком клиентам, у которых возникли финансовые трудности (увольнение, отпуск за свой счет и т.д.) из-за ограничений, связанных с карантином. Такие клиенты имеют право на перенос сроков всех очередных платежей по 31 июля 2020 года с соответствующим заключением дополнительных соглашений к кредитному договору или договору лизинга после окончания карантина.

Для оформления "кредитных каникул" по программам "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости" достаточно заполнить заявку на сайте банка.

Напомним, в период карантина для физических лиц доступно большинство кредитных программ ПриватБанка. Размеры кредитных лимитов на карточках и программ рассрочки регулируются банком с учетом экономической ситуации, кредитной истории заемщиков и на принципах, определенных публичной офертой.

Согласно закону № 533-IXот 17 марта 2020 года, в случае возникновения у клиентов проблем с обслуживанием долга, связанных с эпидемией и карантином, ПриватБанк не применяет штрафов и пени за просрочку платежей.

