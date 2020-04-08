ПриватБанк открывает новый сезон «теплых кредитов»

ПриватБанк продолжает кредитование по программе "Теплые кредиты" для ОСМД и ЖСК на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках. Договор о запуске "теплых кредитов" в 2020 году заключен банком и Госэнергоэффективности в конце прошлой недели.

В рамках программы объединения совладельцев жилья и жилищные кооперативы смогут получить кредит по упрощенной процедуре. По условиям программы, ОСМД получают из госбюджета возмещение от 40% до 70% части суммы "теплого кредита". Дополнительные компенсации предоставляют местные власти.

Для заботы о своем здоровье и в условиях введенного карантина, заявку на оформление «теплого кредита» можно подать онлайн на сайте ПриватБанка: https://privatbank.ua/business/teplyje-kredity-dl-a-osmd-i-zhsk. На сегодня ПриватБанк обслуживает свыше 10 тыс ОСМД.